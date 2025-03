Viral Video : झील से निकलकर IIT कैंपस में घुस गया मगरमच्छ, वीडियो देख मचा हड़कंप!

Viral Video : मुंबई के आईआईटी पवई कैंपस में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक बड़ा मगरमच्छ परिसर में घुस आया. वह सड़क पर बेखौफ घूम रहा था, जिससे वहां मौजूद लोगों में दहशत फैल गई. इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसे एक्स प्लेटफॉर्म पर @sirajnoorani नाम के यूजर ने साझा किया.

झील से निकलकर पद्मावती मंदिर क्षेत्र में पहुंचा मगरमच्छ

वीडियो के साथ कैप्शन में बताया गया कि यह मगरमच्छ पास की झील से निकलकर पद्मावती मंदिर क्षेत्र में आ गया था. अब तक इस वीडियो को हजारों लोगों ने देखा और इस पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी दी हैं.

लोगों ने तुरंत वन विभाग को बिलाया

बताया जा रहा है कि यह मगरमच्छ पास के पद्मावती मंदिर के तालाब से भटककर आया था. सड़क पर उसे घूमते देख स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया. यह घटना रविवार शाम करीब 7 से 8 बजे के बीच हुई, जिसके बाद लोगों ने फौरन वन विभाग को सूचना दी. नगरपालिका और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर हालात पर काबू पाने में जुट गई. इस घटना के वीडियो और तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं. हालांकि ZEE News इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता.

पहले भी कई बार पवई झील से आए मगरमच्छ

