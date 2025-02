Viral Video : नदी में नहा रहे शख्स को मगरमच्छ ने पकड़ा, मजबूत जबड़ों से कैसे बचाई जान? देखें VIDEO

Viral Video : मेक्सिको में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां नशे में धुत एक व्यक्ति ने बिना सोचे-समझे मगरमच्छों से भरे पानी में छलांग लगा दी. शराब के नशे में वह शख्स मजे से तैर रहा था, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह कितने बड़े खतरे में पड़ चुका है. जब स्थानीय लोगों ने उसे पानी में देखा, तो घबराकर उसे बाहर निकलने के लिए चिल्लाने लगे, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी.

गुस्से में मगरमच्छ ने किया हमला

जैसे ही वह पानी में उतरा, एक विशाल मगरमच्छ ने उसे देख लिया और तेजी से उसकी ओर लपका. पलक झपकते ही मगरमच्छ ने उसके पैर को अपने ताकतवर जबड़े में जकड़ लिया और पानी में खींचने की कोशिश करने लगा. वहां मौजूद लोगों की सांसें थम गईं, लेकिन इस व्यक्ति की किस्मत अच्छी थी- वह मगरमच्छ के चंगुल से बचने के लिए जी-जान से संघर्ष करने लगा. इस घटना का वीडियो एक्स पर @Morbidful अकाउंट से साझा किया गया है.

मौत को मात देकर लौटा शख्स

आमतौर पर मगरमच्छ अपने शिकार को पानी में डुबोकर खत्म कर देते हैं, लेकिन इस व्यक्ति की किस्मत उसके साथ थी. किसी तरह उसने खुद को बचाने में सफलता पाई और गंभीर रूप से घायल पैर के बावजूद पानी से बाहर निकल आया.

वहां मौजूद लोग तुरंत उसकी मदद के लिए आगे बढ़े और उसे फौरन अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत स्थिर बताई.

वीडियो को देखकर मच गया तहलका

Crazy footage shows the moment a drunk Mexican swimmer is chased down by a territorial crocodile. The croc clamped onto the man's leg and attempted to pull him further into the water, yet incredibly, the drunken man somehow managed to survive the terrifying incident. pic.twitter.com/DgjJXjZdlo

— Morbid Knowledge (@Morbidful) July 29, 2024