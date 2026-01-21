Pakistani girl dances- पाकिस्तानी लड़की ने ‘Tu Cheez Badi Hai Mast Mast’ पर किया ऐसा डांस, VIDEO देख याद आ जाएगी रवीना टंडन

Advertisement
Pakistani girl dances: सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी लड़की का बॉलीवुड गाने ‘तू चीज बड़ी है मस्त’ पर डांस वीडियो वायरल हो रहा है. लाखों व्यूज और हजारों लाइक्स के साथ लोग उसकी एनर्जी, एक्सप्रेशन और टैलेंट की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Jan 21, 2026, 04:37 PM IST
आज के समय में सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. यहां हर दिन कुछ न कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है, जो लोगों को हंसाता भी है और भावुक भी कर देता है. कहीं लोग अपने टैलेंट से लाखों दिल जीत लेते हैं, तो कहीं किसी की मेहनत और संघर्ष की कहानी आंखें नम कर देती है. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक तरफ पाकिस्तानी लड़कियों के बॉलीवुड गानों पर डांस वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिन्हें लोग खूब पसंद कर रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे वीडियो भी सामने आते हैं, जो यह दिखाते हैं कि हर चमकती कहानी के पीछे कई टूटे सपने भी होते हैं. यही सोशल मीडिया की असली तस्वीर है, जहां खुशी और दर्द दोनों साथ-साथ चलते हैं.

सरहदों से आगे पहुंचा बॉलीवुड म्यूजिक का जादू

टेंडिं News की बात करें तो इन दिनों बॉलीवुड म्यूजिक की लोकप्रियता भारत तक सीमित नहीं रही. पाकिस्तान, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में भी हिंदी गाने खूब पसंद किए जा रहे हैं. खासतौर पर पाकिस्तान में बॉलीवुड गानों पर डांस वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं. कुछ समय पहले पाकिस्तानी लड़की आयशा का लता मंगेशकर के मशहूर गाने ‘मेरा दिल ये पुकारे’ पर डांस वीडियो सोशल मीडिया पर छा गया था. इस वीडियो को लाखों लोगों ने देखा और यह एक नए इंस्टाग्राम ट्रेंड की शुरुआत बन गया. इतना ही नहीं, इस वीडियो पर मीम्स की बाढ़ आ गई और कई लोगों ने इसी गाने पर अपने-अपने वीडियो बनाकर शेयर किए. इससे साफ हो गया कि बॉलीवुड म्यूजिक की दीवानगी अब सरहदों से कहीं आगे निकल चुकी है.

‘तू चीज बड़ी है मस्त’ पर वायरल हुआ वीडियो

अब इसी कड़ी में एक और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक पाकिस्तानी लड़की बॉलीवुड फिल्म ‘मशीन’ के गाने ‘तू चीज बड़ी है मस्त’ पर डांस करती नजर आ रही है. इस गाने का नया वर्जन उदित नारायण और नेहा कक्कड़ ने गाया है, जिसे युवाओं में काफी पसद किया जा रहा है. यह वीडियो यूट्यूब पर DiamondkillerX नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. क्लिप में लड़की पूरे जोश और एनर्जी के साथ इस गाने पर थिरकती दिखती है. उसकी शानदार एक्सप्रेशन और कॉन्फिडेंट डांस मूव्स लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं. यही वजह है कि यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन चुका है.

 

लाखों व्यूज और तारीफों की बारिश

इस वायरल वीडियो को अब तक 4 लाख 30 हजार से ज्यादा लोग देख चुके हैं और यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है. करीब 4200 से ज्यादा लोगों ने इसे लाइक किया है, जबकि कमेंट सेक्शन तारीफों से भरा पड़ा है. लोग “Awesome”, “Superb” और “Amazing” जैसे शब्दों के जरिए लड़की की तारीफ कर रहे हैं. कई यूजर्स ने फायर और हार्ट इमोजी डालकर उसकी परफॉर्मेंस को सराहा है. कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर्स का टैलेंट किसी से कम नहीं है. कुल मिलाकर, यह वीडियो एक बार फिर साबित करता है कि बॉलीवुड म्यूजिक की ताकत और सोशल मीडिया का जादू मिलकर किसी भी आम इंसान को रातों-रात स्टार बना सकता है.

