Viral Video : रोड क्रॉस करने के लिए हिरणों ने किया ग्रीन सिग्नल का इंतजार, फिर जेब्रा क्रॉसिंग पर चले; देखें वीडियो!

Viral Video : जहां इंसान अक्सर ट्रैफिक नियम तोड़ने से पहले एक पल भी नहीं सोचते कोई सिग्नल तोड़कर निकल जाता है, तो कोई ओवरस्पीड या गलत दिशा में गाड़ी दौड़ा देता है, वहीं जापान में हिरण भी नियमों का पालन करते नजर आते हैं. इस वीडियो को लोक खूब पसंद कर रहे हैं, और एक-दूसरे को शेयर कर रहे हैं.

जेब्रा क्रॉसिंग पर चला हिरण!

सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में नारा पार्क के दो सिका हिरणों को जेब्रा क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट हरी होने का धैर्यपूर्वक इंतजार करते देखा जा सकता है. भीड़भाड़ वाली सड़क के किनारे वे शांत खड़े रहते हैं और जैसे ही सिग्नल बदलता है, बिना घबराहट के आराम से सड़क पार करते हैं. उनके इस अनुशासन ने देखने वालों को खूब प्रभावित किया. हालांकि, ZEE News इस वायरल वीडियो के सत्यता की पुष्टि नहीं करता. इस खबर को वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर तैयार किया गया है.

देवता बोलते हैं स्थानीय लोग!

नारा पार्क अपने खुले में घूमते सिका हिरणों के लिए मशहूर है. स्थानीय लोग इन्हें देवता का पवित्र दूत मानते हैं, और माना जाता है कि ये खाना लेने से पहले आदर में सिर झुकाते हैं. यह वीडियो इंस्टाग्राम पर डिजिटल क्रिएटर @amina_finds ने शेयर किया, कैप्शन के साथ “जापान में हिरण भी नियम मानते हैं, यहां सब बेहद अनुशासित हैं.”

हिरण का वीडियो देख क्या बोले यूजर्स?

इस वीडियो को अब तक 2 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं और हिरण की समझदारी ने सभी को प्रभावित किया है. कई यूजर्स ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी. एक ने लिखा, "हिरण कितनी शांति से सड़क पार कर रहे हैं और लोगों से प्यार से पेश आ रहे हैं." वहीं दूसरे ने मजाकिया अंदाज में लिखा, "ये हिरण तो हमारे देश के नागरिकों से भी ज्यादा समझदार हैं."