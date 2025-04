Video: वफादारी की मिसाल! मौत के मुंह से खींच लाया दोस्त, नदी में बह रहे जानवर की बचाई जान, देखें वीडियो

Trending Video: सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर कोई भी भावुक हो जाएगा. यह वीडियो सिर्फ एक जानवर की जान बचाने की कहानी नहीं है, बल्कि यह सच्ची दोस्ती, वफादारी और साहस की मिसाल भी है. इस वीडियो ने यह साबित कर दिया कि दोस्ती का रिश्ता सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं होता, जानवर भी इसे दिल से निभाते हैं.

कुत्ते को डूबने से बचाने के लिए खुद कूद पड़ा दोस्त

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक काले रंग का कुत्ता तेज बहाव वाली नदी में फंसा हुआ है. पानी का बहाव इतना तेज है कि वह खुद को संभाल नहीं पा रहा और धीरे-धीरे बहता जा रहा है. पास में खड़ा एक सफेद रंग का कुत्ता यह सब देख रहा होता है. जैसे ही वह अपने साथी को खतरे में देखता है, बिना एक पल की देरी किए, वह नदी में कूद पड़ता है.

वो सफेद कुत्ता अपनी जान की परवाह किए बिना सीधे पानी में कूदता है और संघर्ष करते हुए अपने दोस्त तक पहुंचता है. फिर वह अपने साथी का कान पकड़कर बड़ी मुश्किल से किनारे की ओर खींचना शुरू करता है. थोड़ी ही देर में वह दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल लाता है. यह नज़ारा वहां मौजूद लोगों ने देखा और कैमरे में कैद कर लिया. वीडियो अब इंटरनेट पर वायरल हो चुका है.

The big-hearted dog who saved his friend who was swept away by the current by jumping into the water without blinking an eye

pic.twitter.com/giFgUUhlcA

— Be Believing (@Be_Believing) April 22, 2025