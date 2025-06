Viral Video : "वीडियो नहीं बनाना, गोली मार दूंगा"; बांग्लादेशी युवक से बोला BSF जवान और...

Viral Video : इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब चर्चा में है, जिसमें एक बांग्लादेशी युवक भारतीय सीमा के पास आकर वीडियो बनाते हुए दिखाई दे रहा है. यह मामला त्रिपुरा स्थित भारत-बांग्लादेश सीमा का बताया जा रहा है, जहां सीमा की निगरानी कर रहे बीएसएफ जवान ने पूरी सतर्कता और साहस के साथ स्थिति को संभाला.

सीमा पार से चल रही थी रिकॉर्डिंग

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बांग्लादेश की ओर से एक युवक भारत की सरहद के बिलकुल करीब आकर मोबाइल से वीडियो बनाने लगता है. वह कैमरे की तरफ देखकर कुछ बोलता भी है. तभी भारतीय सीमा पर तैनात एक बीएसएफ जवान सतर्क होता है और फौरन हवा में गोली चलाता है, ताकि वह युवक सीमा से हट जाए और किसी तरह की स्थिति न बिगड़े.

BSF जवान ने दिखाई निष्ठा

BSF जवान की तत्परता और देश के प्रति उसकी निष्ठा ने लोगों का दिल जीत लिया है. सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से शेयर किया जा रहा है और यूजर्स BSF की सराहना कर रहे हैं. कोई इस जवान को 'असल हीरो' बता रहा है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि देश की सुरक्षा के लिए ऐसी सतर्कता बेहद जरूरी है. घटना में कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन यह सवाल जरूर उठ रहा है कि एक विदेशी युवक इतनी आसानी से सीमा के करीब कैसे पहुंच गया. हालांकि, ZEE News इस वायरल वीडियो के सत्यता की पुष्टि और समर्थन नहीं करता.

क्या बोले यूजर्स?

A brave BSF jawan firmly stopped some Bangladeshis from filming sensitive areas along the Indo-Bangladesh border. Despite his clear warnings, they refused to comply.

— War & Gore (@Goreunit) June 1, 2025