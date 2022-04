Viral Video: घोंसले के पास जा रही महिला पर बत्तख ने अचानक किया हमला, देखें फिर क्या हुआ

Mother Goose Attack Woman Viral Video: संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) के फ्लोरिडा (Florida) में पार्किंग स्थल पर टहल रही एक महिला को बत्तख द्वारा हमला किए जाने की उम्मीद नहीं थी. महिला पर बत्तख द्वारा हमला किए जाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसे देखने के बाद लोग हैरान हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक बत्तख पार्किंग के पास एक पेड़ के ऊपर अपने घोंसले पर बैठे साथी की रक्षा कर रही थी. इस बात से अनजान एक महिला वहां से गुजर रही थी, तभी बत्तख को महसूस हुआ कि उसके साथी पर खतरा है तो उसने महिला पर हमला कर दिया.

नाउ दिस न्यूज नाम के अकाउंट द्वारा ट्विटर पर शेयर की गई क्लिप में महिला को पार्किंग के पास चलते हुए देखा जा सकता है. तभी एक बत्तख उसकी ओर उड़ते हुए आई और उसके सिर पर हमला करने का प्रयास किया. पक्षी द्वारा हमले के बाद महिला डर जाती है और हाथ में लिए सामान को जमीन पर फेंककर भागना शुरू कर देती है. इतना ही नहीं, जब महिला दौड़ रही होती है तो बत्तख भी उसके पीछे उड़ने लगती है. अपने आपको बचाने के लिए महिला ने तेज दौड़ लगाई. गनीमत रही कि वह अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाती है.

अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, और वीडियो देखने के बाद लोग मजाक भी बना रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'बत्तख के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए.'

This mama goose did NOT want anyone coming near its babies’ nest — as one woman in Jacksonville, FL, learned the hard way pic.twitter.com/dM8OKqtrvg

— NowThis (@nowthisnews) April 20, 2022