Viral VIDEO: यहां के राजा हैं हम, शेरनी के साथ जा रहे बच्चे को उठा ले गया बाज, भड़की मां ने पीछा किया और फिर...

Viral VIDEO: 'यहां के राजा हैं हम', शेरनी के साथ जा रहे बच्चे को उठा ले गया बाज, भड़की मां ने पीछा किया और फिर...

Sher Aur Baaz KA Viral Video: मां तो मां होती है. जब बात अपने बच्चे की प्राण रक्षा की हो तो वह किसी से भी भिड़ सकती है. फिर अगर बच्चा शेरनी का हो तो बात ही क्या है. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक शक्तिशाली बाज शेरनी के बच्चे को उठा ले जाता है. इसके बाद आगे जो होता है, उसे देखकर आप दंग रह जाएंगे.

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Feb 16, 2026, 02:46 PM IST
Viral VIDEO: 'यहां के राजा हैं हम', शेरनी के साथ जा रहे बच्चे को उठा ले गया बाज, भड़की मां ने पीछा किया और फिर...

Viral Video News of Lioness and Eagle: शेर को यूं ही जंगल का राजा नहीं कहा जाता. जब वह अपनी पर आता है तो अच्छे-अच्छे धुरंधरों के होश फाख्ता हो जाते हैं. ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दिखता है कि हवाई योद्धा यानी बाज शेरनी के साथ जा रहे उसके बच्चे को उठाकर ले जाने की कोशिश करता है. अपने सामने बच्चे को इस तरह ले जाते देख शेरनी बिफर गई. उसने काफी दूरी तक उड़ रहे बाज का पीछा किया. उसके बाद उसने बाज का काम तमाम कर डाला. शेरनी का यह कारनामा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. इस वीडियो को एआई से जनरेट किया हुआ बताया जा रहा है. इसके बावजूद सोशल मीडिया पर यह इतने तेज तरीके से वायरल हो रहा है कि अब तक हजारों लोग इसे देख चुके हैं. जी न्यूज इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. देखने में रियल प्रतीत हो रहे इस वीडियो में आप शेरनी का अपने बच्चे के प्रति प्यार देखकर उसकी ममता के कायल हो जाएंगे.

डाइव लगाकर शेरनी के बच्चे को उठा ले गया बाज

वायरल वीडियो में दिखता है कि शेरनी अपने बच्चे के साथ जंगल में जा रही थी. तभी आकाश में उड़ रहा बाज तेजी से नीचे की ओर गोता लगाता है और आगे जा रहे शेरने के शावक को पंजे में दबोचकर उड़ने लगता है. चूंकि शावक में वजन ज्यादा होता है, इसलिए वह 10-12 फीट से ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ पाता. अपने बच्चे का अपहरण देख शेरनी गुस्से में भरकर तेज स्पीड में बाज का पीछा करती है.

शेरनी ने काफी दूर तक पीछा कर लगाई डाइव और...

काफी दूर तक बाज का पीछा करने के बाद शेरनी अचानक हवा में तेज छलांग लगाती है और अपने बच्चे को दोनों पंजों में भरकर नीचे छीन लेती है. चूंकि बाज ने शावक को पंजों में दबोचा हुआ होता है, इसलिए जैसे ही शेरनी का बच्चा नीचे गिरता है, वह भी धड़ाम के साथ नीचे गिर जाता है. उसके गिरते ही आग-बबूला शेरनी उसे अपने जबड़े में भरकर मार देती है. इसके बाद वह मरे हुए बाज को मुंह में दबाए अपने बच्चे के साथ शान से आगे बढ़ने लगती है.

वीडियो देखने के बाद नेटिजंस कर रहे दिलचस्प कमेंट

एक्स पर शेयर इस वीडियो को रिया पाठक के नाम के हैंडल से शेयर किया है, जिसे अब तक 9 हजार लाइक मिल चुके हैं. करीब 2 हजार लोग इस वीडियो को शेयर कर चुके हैं. वीडियो देखने के बाद इंटरनेट यूजर इस पर तरह-तरह के दिलचस्प कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'बेशक बाज को हवाई योद्धा कहा जाता हो लेकिन जंगल का असली राजा तो शेर ही है.' एक यूजर ने लिखा, 'बाज ने अपने राजा के साथ पंगा लेकर बड़ी गुस्ताखी कर दी.' एक अन्य यूजर ने दिलचस्प कमेंट किया, शेरनी ने सही किया, 'अपहरण करने की सीधी सजा मौत होनी चाहिए.'

(Disclaimer: यह वीडियो एआई से जेनरेट किया गया हो सकता है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

 

Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

