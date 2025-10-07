घर के बाहर खड़े थे बुजुर्ग, अचानक सांड ने किया जानलेवा हमला; नाले में पटकने का Viral Video देख दहल जाएंगे आप

Bull attacks elderly man Viral Video: सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक बुजुर्ग शख्स ने लकड़ी से सांड को चुभोया, जिससे वह बेकाबू होकर हमला कर बैठा. सांड ने बुजुर्ग को नाले में पटक दिया. महिला ने दरवाजा बंद कर खुद को बचाया. वीडियो ने लोगों को झकझोर दिया.
Bull attacks elderly man Viral Video: सोशल मीडिया पर एक दिल दहला देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक सांड अचानक घर के बाहर खड़े बुजुर्ग पर टूट पड़ता है. सड़क पर घूमते आवारा जानवर कब हिंसक हो जाएं, यह कोई नहीं जानता. कभी बिना उकसाए हमला कर देते हैं तो कभी इंसान की गलती स्थिति को खतरनाक बना देती है. वायरल क्लिप में ऐसा ही एक वाकया दिखा, जिसमें एक शख्स की हरकत ने सांड को भड़का दिया और नतीजा बेहद दर्दनाक निकला.
लकड़ी से चुभोने पर सांड हुआ गुस्से में
वीडियो की शुरुआत में देखा जा सकता है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति लोहे के दरवाजे के पास खड़ा है, जबकि एक महिला दरवाजे के अंदर से झांक रही है. तभी वहां एक सांड आता है जो शांत दिखाई देता है. लेकिन अचानक बुजुर्ग लकड़ी का डंडा लेकर सांड की गर्दन पर चुभो देता है. बस इतना करना था कि सांड बेकाबू हो गया. कुछ ही सेकंड में उसने शख्स को हवा में उछाल दिया और नाले के पास पटक दिया.
सांड के हमले से बुजुर्ग दर्द से चिल्लाने लगा. गुस्साए सांड ने बार-बार उसे सींगों से मारा और ज़मीन पर गिरा दिया. पूरी घटना के दौरान महिला ने घबराकर दरवाज़ा बंद कर लिया ताकि खुद को बचा सके. सांड कुछ देर तक बुजुर्ग को पटकने के बाद वहां से चला गया. जब सांड दूर चला गया, तब महिला ने धीरे-धीरे दरवाज़ा खोला और बाहर झांककर देखा कि स्थिति क्या है.
आ बैल मुझे मार इसे ही कहते हैँ शायद।
महिलाओं की वीरता वाकई काबिले तारीफ है।
जब हमें पता होने के बावजूद भी, हम ऐसे बड़े जानवरों के साथ खिलवाड़ करते हैँ, जो ऐसा ही कुछ अंजाम होता है। pic.twitter.com/ItD5BVLLr6
— Abhishek Agrahari (@abhishek902444) October 6, 2025
सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो
इस वीडियो 6 अक्टूबर को शेयर किया गया था और अब तक इसे एक लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. कैप्शन में लिखा कि "शायद इसे ही कहते हैं ‘आओ सांड, मारो मुझे’." सोशल मीडिया पर लोगों की राय बंटी हुई है. एक यूजर ने लिखा, “दादा जी, क्या आपने आचार्य चाणक्य नहीं पढ़े? सींग वाले जानवर के सामने और घोड़े के पीछे नहीं जाना चाहिए.” वहीं, दूसरे ने लिखा, “महिला ने अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दी, यह समझदारी थी.”