Viral Video: घर के किचन में घुसा हाथी, जाने से पहले किया ऐसा काम सोचने पर हो जाएंगे मजबूर

Viral Video: विशायकाय हाथी ज्यादातर शांत मुद्रा में ही नजर आता है, लेकिन जब गुस्सा सिर पर चढ़ जाता है तो किसी भी जगह को तबाह करने में समय नहीं लगाता. हाथियों को देखने के बाद लोग 10 कदम पीछे ही रहना पसंद करते हैं. सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल होने वाले एक वीडियो में देखा जा सकता है कि एक हाथी घर के बाहरी हिस्से से किचन की खिड़की को तोड़ता है और फिर अंदर से कुछ खाने-पीने की चीजों को खोजने लगता है.

इंटरनेट पर वायरल होने वाले इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक हाथी घर के किचन में घुसकर अंदर की चीजों को तहस-नहस करता है. हालांकि, हाथी का मकसद कुछ खाने की चीजों को ढूंढना था. जब हाथी ने अपने सूंड को अंदर डाला तो इधर-उधर की चीजों को लगातार गिराता रहा. वहीं, घर में मौजूद एक शख्स लगातार वीडियो बनाता रहा. इतना ही नहीं, हाथी को भगाने के लिए घर के लोग बर्तन लेकर लगातार ठोकते रहे. हाथी वापस जाने का नाम ही नहीं ले रहा था. हाथी ने एक ऐसा काम किया, जिसपर किसी को विश्वास भी नहीं होगा.

The elephant is so homely that it wants to close the cupboard before leaving… pic.twitter.com/Yn2jf0eoDD

