Viral Video : इस गांव की हर औरत के हैं 2 मीटर लंबे बाल, बालकनी पर खड़े होकर सुखाने पड़ते हैं केश!

Hair Style Video : हर किसी को कुदरत से कुछ खास तोहफे मिलते हैं, और अगर इन्हें पहचान लिया जाए, तो ये बड़ी कामयाबी दिला सकते हैं. कुछ लोगों को अपनी पर्सनालिटी से तो कुछ को अपनी विशेषताओं से खासी लोकप्रियता मिलती है. आज हम एक ऐसे गांव की बात कर रहे हैं, जहां की महिलाएं अपने खूबसूरत और लंबे बालों की वजह से दुनिया भर में मशहूर हैं.

2 मीटर लंबे बाल

महिलाओं के लिए लंबे और खूबसूरत बाल पाना किसी सपने से कम नहीं होता, लेकिन इसके लिए वे महंगे प्रोडक्ट्स का सहारा लेती हैं. वहीं, चीन के Huangluo Yao Village की महिलाओं के बाल 2 मीटर (6 फीट) से भी ज्यादा लंबे होते हैं, और उन्हें किसी महंगे प्रोडक्ट की जरूरत नहीं पड़ती.

चावल के पानी का करती हैं इस्तेमाल

इस गांव को लॉन्ग हेयर विलेज के नाम से भी जाना जाता है और यह गुआंग्शी प्रांत के गुइलिन में स्थित है. यहां की महिलाएं बालों की देखभाल के लिए सिर्फ चावल के पानी का इस्तेमाल करती हैं और पास की नदी में इन्हें धोती हैं. वीडियो में आप देख सकते हैं कि जब ये महिलाएं नदी किनारे बाल धोती हैं, तो नजारा बेहद अद्भुत लगता है. यह गांव दुनिया का सबसे लंबे बालों वाला गांव माना जाता है और अपने प्राकृतिक बालों की देखभाल के लिए बेहद प्रसिद्ध है.

जिंदगी में सिर्फ एक बार कटाती हैं बाल

यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर @gunsnrosesgirl3 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो में बताया गया है कि इस गांव की महिलाएं अपने बाल जिंदगी में सिर्फ एक बार कटाती हैं, और यहां की दादी-नानियों के बाल आज भी घने, मजबूत और काले हैं.

वीडियो पर यूजर क्या बोले?

The women of Huangluo Yao Village, also known as the "Long Hair Village", are famous for their extraordinarily long hair, which can grow over 2 meters (6.5 feet) long. This village is located in Guilin, Guangxi Province, China

