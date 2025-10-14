क्या आप भी खा रहे हैं प्लास्टिक की पत्तागोभी? नकली पत्तागोभी बनाने का डरावना तरीका वायरल

Viral Video: आजकल मार्केट में बिना मिलावट के कोई भी चीज मिलना मुश्किल होता जा रहा है. दूध, मसाले और फल-सब्जियों में मिलावट की खबरें अब आम हो गई हैं. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को हैरान कर दिया. वीडियो में दावा किया गया है कि अब बाजार में ‘नकली पत्तागोभी’ भी आ गई है, जो केमिकल से तैयार की जाती है. वीडियो देखने के बाद लोग असली और नकली में फर्क नहीं कर पा रहे हैं. इस वीडियो को देखने के बाद लोगों में डर और गुस्सा दोनों देखने को मिल रहा है. सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई हमारी रसोई तक भी ये नकली सब्जियां पहुंच चुकी हैं?

केमिकल से बन रही नकली पत्तागोभी का वीडियो वायरल

वायरल वीडियो को इंस्टाग्राम अकाउंट @mantubabita से शेयर किया गया है. इसमें दिखाया गया है कि एक व्यक्ति केमिकल की मदद से पत्तागोभी जैसी दिखने वाली नकली सब्जी तैयार करता है. हैरानी की बात यह है कि यह नकली सब्जी इतनी असली लगती है कि देखने पर कोई भी धोखा खा जाए. वीडियो में व्यक्ति उसे काटकर भी दिखाता है, जो बिल्कुल असली पत्तागोभी जैसी ही दिखती है. वीडियो देखकर लोग सोच में पड़ गए हैं कि अगर यह सच है, तो सेहत के लिए यह कितना खतरनाक साबित हो सकता है.

महिला ने जताई चिंता, लोगों से सतर्क रहने की अपील

वीडियो को शेयर करने वाली महिला ने लोगों से अपील की है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी सतर्क रहें. उन्होंने कहा कि बहुत से लोग पत्तागोभी का इस्तेमाल रोजमर्रा के खाने में करते हैं. चाहे पिज्जा, बर्गर हो या चाउमीन. ऐसे में अगर नकली सब्जियां बाजार में बिक रही हैं, तो यह बेहद खतरनाक स्थिति है. महिला ने कहा कि खाने-पीने की चीजों में मिलावट से हमारी सेहत पर गहरा असर पड़ सकता है, इसलिए लोगों को सब्जियां खरीदते वक्त सतर्क रहना चाहिए.

लोगों ने बताया शोपीस, फिर भी बढ़ी चिंता

वीडियो पर कमेंट सेक्शन में कई यूजर्स ने दावा किया कि यह नकली पत्तागोभी खाने के लिए नहीं, बल्कि शोपीस या डिस्प्ले आइटम के रूप में बनाई जाती है. एक यूजर ने लिखा, “ये होटल के मेन्यू बोर्ड के लिए बनाई जाती है, खाने के लिए नहीं.” जबकि दूसरे ने कहा, “मैडम, यह डमी है, असली सब्जी नहीं.” इसके बावजूद हजारों लोग अब भी इसे देखकर परेशान हैं कि अगर कभी ऐसा नकली सामान असली मार्केट में आने लगा, तो स्थिति कितनी गंभीर हो सकती है. अब तक इस वीडियो को 17 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और चर्चा जारी है.