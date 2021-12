Video: बहुमंजिला इमारत में लगी थी आग, बचने के लिए दो युवकों ने जो किया जानकर खौफ में आ जाएंगे

Viral Video of Fire: सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक बहुमंजिला इमारत में आग लगने के बाद दो युवकों ने अपनी जान बचाने के लिए ऐसा जोखिम उठाया, जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे. इस वीडियो में आग लगने पर अपनी जान बचाने की कोशिश में युवकों को हैरतअंगेज काम करते देखा जा रहा है.

जब किसी इमारत में आग लगती है तो जमीन से कई फीट ऊपर जान बचाना टेढ़ी खीर जैसा हो जाता है. जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसमें एक बहुमंजिला इमारत के पांचवे फ्लोर पर आग लगी दिखाई दे रही है. इस आग की चपेट में दो युवक आ गए हैं, जो खिड़की पर खड़े हैं. इसके बाद वह युवक खिड़की से लटककर अपनी जान बचाते दिख रहे हैं.

घटना न्यूयॉर्क के मैनहट्टन की है. मैनहट्टन के ईस्ट विलेज में एक बहुमंजिला इमारत में आग लग गई थी. इस आग में दो युवक एक कमरे में फंस गए थे. इसके बाद उन्हें बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था. फिर उन युवकों ने अपनी जान बचाने के लिए खिड़की का सहारा लिया. दोनों सबसे पहले खिड़की पर लटक गए. वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों काफी देर तक खिड़की पर लटके हुए थे.

इसके बाद एक युवक ने खिड़की के बगल में पाइप देखा. फिर दोनों युवक पाइप के सहारे लटककर नीचे पहुंचे और किसी तरह अपनी जान बचाई. घटना 16 दिसंबर की बताई जा रही है. बताया जा रहा है कि ईस्ट विलेज के जैकब रीस हाउस में 118 एवेन्यू डी में इलेक्ट्रिक बाइक की बैटरी में आग लग गई थी. इसके बाद आग पांचवे मंजिल में फैल गई. इस हादसे में एक युवक की जान चली गई. देखें वीडियो-

Yesterday morning 2 teens—a 13 and 18-yr-old— escaped a burning building in East Village, NYC. In the video you can see the first teen hanging from the window then stand up and hold on to a pole and help the second person.

(1/2) pic.twitter.com/Sqvok9pfAp

— GoodNewsMovement (@GoodNewsMoveme3) December 17, 2021