Viral Video : झरने के पास गंदगी देख विदेशी टूरिस्ट की घूम गई खोपड़ी, बोला- मैं यहां पूरा दिन बैठकर...

Viral Video : हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वीडियो एक खूबसूरत झरने के पास का है, जहां एक विदेशी सैलानी कूड़े को साफ करता दिखाई देता है. उसने वहां बिखरे कचरे को इकट्ठा कर एक तरफ रख दिया और कहा कि अगर उसके पास एक दिन होता, तो वह लोगों से यही कहता रहता कि कूड़ा मत फेंको, इसे उठाओ, और उसे ऐसा करने में कोई परेशानी नहीं.

पर्यटक ने की सफाई!

वीडियो में देखा जा सकता है कि जहां बाकी लोग झरने के पास फोटो खिंचवा रहे हैं, वहीं कोई भी वहां फैला कचरा उठाने की जहमत नहीं उठा रहा. इसी दौरान एक विदेशी टूरिस्ट तौलिया लपेटे आता है और बिना हिचकिचाहट कूड़ा उठाकर साफ-सुथरी जगह पर रख देता है. वह कैमरे पर यह भी कहता है कि वह यहां पूरे दिन बैठकर लोगों को समझा सकता है कि इस जगह को साफ रखना जरूरी है. यह वीडियो निखिल सैनी नामक यूजर ने शेयर किया है. पोस्ट के साथ उन्होंने लिखा कि यह बेहद शर्मनाक है कि एक विदेशी हमारे पर्यावरण को लेकर हमसे ज्यादा गंभीर है, जबकि हमारे अपने लोग इन खूबसूरत जगहों को गंदा करने में कोई शर्म नहीं करते. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को दोष देने से बेहतर है कि लोग खुद जिम्मेदारी लें और बदलाव की शुरुआत करें. हालांकि, ZEE News इस वायरल वीडियो के सत्यता की पुष्टि और समर्थन नहीं करता.

वीडियो देख क्या बोले यूजर्स?

Shameful a foreign tourist is more concerned about nature’s beauty while local tourists keep shamelessly littering such stunning places. No govt or administration is to be blamed — it’s the people who need to change if we ever want a clean country. Video from Kangra, Himachal. pic.twitter.com/AbZfcG28G8

— Nikhil saini (@iNikhilsaini) July 24, 2025