Viral Video: विदेशी गोरी ने भरे बाजार पोस्टर पर लिख दी ऐसी डिमांड, देख लोगों के छूट गई हंसी!

Viral Video: प्यार और पसंद की कोई सीमा नहीं होती. हर किसी की सोच और पसंद अलग होती है. कई बार तो लोग ऐसे फैसले लेते हैं जिन्हें देखकर हंसी भी आती है और हैरानी भी. ऐसा ही कुछ हाल ही में वायरल हुए एक वीडियो में देखने को मिला. एक विदेशी गोरी ने भरे बाजार में पोस्टर लेकर खड़ा होकर लिखा, “लुकिंग फॉर इंडियन हस्बैंड.” यह देखकर भारतीय लड़कों की लाइन लग गई. सोशल मीडिया पर लोगों ने मजेदार रिएक्शन दिए और खुद को टैग कर यह दिखाया कि वे भी इस डिमांड के लिए तैयार हैं.

पोस्टर कहां का है और क्या लिखा है?

वीडियो में दिख रहा है कि एक विदेशी लड़की न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में खड़ी है. उसके हाथ में एक बड़ा पोस्टर है जिस पर साफ-साफ लिखा है, “लुकिंग फॉर इंडियन हस्बैंड.” पहली बार देखने पर लोगों का ध्यान नहीं गया क्योंकि वहां भीड़ काफी थी. लेकिन जैसे ही लोगों ने पोस्टर पढ़ा, कई भारतीयों ने खुद को टैग करना शुरू कर दिया. यह देखकर साफ हुआ कि यह मजाक नहीं बल्कि एक स्टाइलिश और चौंकाने वाली डिमांड थी, जिसने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया.

क्या वाकई भारतीय पतियों की इतनी मांग है?

यह सवाल उठता है कि क्या सच में भारतीय पतियों की विदेशों में इतनी मांग है? विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों में भारतीय लड़कों को वफादार, बुद्धिमान, परिवार प्रेमी और समझदार माना जाता है. वहां तलाक और ब्रेकअप की समस्या अधिक है, इसलिए स्थायी रिश्तों की तलाश में कई महिलाएं भारतीय पुरुषों को प्राथमिकता देती हैं. भारतीय संस्कृति, पारिवारिक मूल्य और हास्य-बुद्धि जैसे गुण भी उन्हें खास बनाते हैं. यह कोई नियम नहीं है, लेकिन एक ट्रेंड जरूर बनता जा रहा है.

वीडियो देख यूजर कर रहे कमेंट

इंस्टाग्राम पर @logielingo ने यह वीडियो शेयर किया है और एक ही दिन में दो करोड़ से ज्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं. कैप्शन में लिखा गया, “अपने दोस्त को बताइए। टाइम्स स्क्वायर, भारतीय पति, मैं सीरियस हूं.” कमेंट में लोग अलग-अलग सलाह दे रहे हैं. किसी ने लड़की को भारत बुलाया तो किसी ने अपने भाई का नाम लिखा, एक यूजर ने मजाक में कहा कि वह भारतीय ऑडियंस चाहती है, पति नहीं. वहीं किसी ने लिखा, “शादीशुदा चाहिए या कुंवारा?” वीडियो ने लोगों को खूब हंसाया और चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया.