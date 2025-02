Viral Video : स्वीमिंग पूल में डाला गंगाजल, फिर सोसायटी के लोगों ने कर लिया महाकुंभ स्नान, देखें वायरल VIDEO

Viral Video : महाकुंभ भारतीय संस्कृति और श्रद्धा का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसमें करोड़ों भक्त पवित्र गंगा में स्नान कर स्वयं को आध्यात्मिक रूप से शुद्ध करने का विश्वास रखते हैं. इस बार इसका प्रभाव ग्रेटर नोएडा वेस्ट की चैरी काउंटी सोसाइटी में भी देखने को मिला, जहां निवासियों ने महाशिवरात्रि के दिन एक अनोखे तरीके से महाकुंभ की आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त की.

महाकुंभ से लौटे मनीष का अनोखा स्वागत

महाकुंभ से स्नान कर लौटे सोसाइटी निवासी मनीष त्रिपाठी का वहां के लोगों ने विशेष तरीके से स्वागत किया. श्रद्धालुओं का मानना था कि गंगा स्नान के बाद मनीष के स्पर्श से वे भी पुण्य प्राप्त कर सकते हैं. कई लोगों ने इसे अपनी आस्था की डुबकी मान लिया और इसे महाकुंभ में शामिल होने का एक अनूठा विकल्प समझा.

सोसाइटी के पूल में गंगाजल डालकर सामूहिक स्नान

मनीष त्रिपाठी अपने सोसाइटीवासियों की श्रद्धा देखकर इतने भावुक हुए कि उन्होंने महाकुंभ से लाया गंगाजल सोसाइटी के स्विमिंग पूल में डाल दिया. इसके बाद महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर सैकड़ों निवासियों ने पूल में डुबकी लगाई, इसे गंगा स्नान के समान पवित्र मानते हुए पुण्य लाभ प्राप्त करने का अनुभव किया. श्रद्धालुओं का विश्वास था कि इस स्नान से उन्हें वही आध्यात्मिक फल मिलेगा, जो महाकुंभ में गंगा स्नान से प्राप्त होता है.

महाकुंभ की अनुभूति से सराबोर श्रद्धालु

सोसाइटी के निवासियों का कहना था कि वे स्वयं महाकुंभ नहीं जा सके, लेकिन इस पहल ने उन्हें भी आस्था की डुबकी लगाने का अवसर दे दिया. एक व्यक्ति ने बताया कि महाकुंभ जाना संभव नहीं था, लेकिन स्विमिंग पूल में गंगाजल डालकर स्नान करना गंगा में डुबकी लगाने जैसा अनुभव रहा.

महाशिवरात्रि और महाकुंभ की अनोखी संगति

Someone brought water from Sangam from Prayagraj Maha Kumbh

People of the society poured it into the swimming pool.

Now everyone is taking a dip in the pool.

This video is from ATS society in Noida. pic.twitter.com/BzqnZD3zBs

