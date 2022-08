Viral Video: अमेरिका के पार्क में स्लाइड से गिरते लोगों का वीडियो वायरल, थम गईं देखने वालों की सांसें

Viral Slide Video: अमेरिका के मिशिगन में एक एम्यूजमेंट पार्क में बड़ी स्लाइड मुसीबत का सबब बन गई. मिशिगन के बेले आइल पार्क में बड़ी स्लाइड शुक्रवार को फिर से खोल दी गई. लेकिन कुछ ही घंटों बाद उसको बंद कर दिया गया क्योंकि पैरेंट्स ने सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी.

इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर आते ही पर वायरल हो गया. इसमें दिखाई दे रहा है कि लोग स्लाइड पर फिसलते हुए नीचे की ओर गिर रहे हैं. इस वीडियो को शेयर किए जाने के बाद इसे 11 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. कुछ इंटरनेट यूजर्स इस वीडियो को देख हैरान रह गए क्योंकि सुरक्षा की कोई व्यवस्था ही नहीं थी. जबकि अन्य लोगों को यह वीडियो पागलपन नजर आया.

The giant slide at Belle Isle Park in Michigan was open for only 4 hours before workers shut it down to make adjustments.

I wonder why they decided to do such a thing pic.twitter.com/q7jpFdLdAO

