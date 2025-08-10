Viral Video : कड़ाही से निकालकर जिंदा केकड़े खा गई लड़की, वीडियो देखकर घूम जाएगा दिमाग!

Viral Video : सोशल मीडिया पर इन दिनों एक लड़की का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह जिंदा केकड़े खाते हुए दिखाई देती है. वीडियो में वह कड़ाही से उछलते-कूदते केकड़ों को प्लेट में डालती है और फिर बिना झिझक उन्हें खाने लगती है. यह देखकर लोग दंग रह जाते हैं, क्योंकि केकड़े प्लेट में भी इधर-उधर भाग रहे हैं. खास बात यह है कि उन पर नमक और मसाले लगाए गए हैं, जिससे यह नजारा और भी अजीब लग रहा है. यह वीडियो तेजी से चर्चा का विषय बन गया है.

जिंदा केकड़े खा गई लड़की

वीडियो में साफ दिखता है कि कड़ाही में जिंदा केकड़ों को पकाया तो जा रहा है, लेकिन वे पूरी तरह पके नहीं हैं. लड़की बेफिक्री से उन्हें खाती है, जो देखने में कई लोगों को अजीब लगता है. माना जा रहा है कि इन केकड़ों को मसाले और नमक के साथ स्वाद बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है. कुछ लोग इसे एक खास व्यंजन बताते हैं जो कुछ देशों में आम है, जबकि कई लोग इसे क्रूरता मानते हुए असहज महसूस कर रहे हैं. यह वीडियो खाने की आदतों, संस्कृति और लोगों की पसंद को लेकर नई बहस छेड़ रहा है.

इस वीडियो ने न सिर्फ लोगों की नजरें अपनी ओर खींची हैं, बल्कि खाने की आदतों और नैतिकता को लेकर बहस भी छेड़ दी है. कई लोग सोच रहे हैं कि जिंदा जीवों को इस तरह खाना क्या सही है. वीडियो में लड़की का आत्मविश्वास और निःसंकोच अंदाज दर्शकों को हैरान कर रहा है. साथ ही यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या यह व्यंजन सेहत के लिए सुरक्षित है. कुल मिलाकर, यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा बटोर रहा है. इसे इंस्टाग्राम अकाउंट bscott से साझा किया गया है. हालांकि, ZEE News इस वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता, हो सकता है कि इस वीडियो को AI की मदद से तैयार किया गया हो.