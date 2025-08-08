Viral Video : ट्रेन में रील बना रही थी लड़की, खंभे से टकराया सिर और हो गया कांड; देखें वीडियो!
Viral Video : आजकल सोशल मीडिया का इस्तेमाल हर उम्र के लोग, यहां तक कि बच्चे भी कर रहे हैं. रोजाना यहां अनगिनत वीडियो पोस्ट होते हैं, जिनमें से कई वायरल हो जाते हैं. इन दिनों एक ऐसा वीडियो चर्चा में है, जो लोगों को अहम सबक देता है.

 

Written By  Shiv Govind Mishra|Last Updated: Aug 08, 2025, 10:31 PM IST
Viral Video : सोशल मीडिया आज के समय में इतना आम हो चुका है कि लगभग हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन और उसमें सोशल मीडिया ऐप्स मौजूद हैं. यहां तक कि बच्चे भी इसका इस्तेमाल करने लगे हैं. अगर आप भी सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं, तो आपने जरूर देखा होगा कि रोजाना ढेरों वीडियो पोस्ट होते हैं, जिनमें से कुछ वायरल हो जाते हैं. इन दिनों भी एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जो लोगों को एक बड़ी सीख देता है. इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की रील बनाने के चक्कर में अपनी जान जोखिम में डालती दिख रही है.

यह भी पढ़ें...लड़की ने मुंह में डालीं तीन तलवारें, देखने वालों की फटी रह गईं आंखें; देखें वीडियो!

लड़की ने खतरे में डाली जान!

इस वायरल वीडियो में एक लड़की चलती ट्रेन में रील बनाते हुए दिखाई देती है. वह ट्रेन के दरवाजे पर आती है, एक-दो सीढ़ियां नीचे उतरकर हैंडल पकड़ती है और ट्रेन की ओर मुंह करके पीछे की तरफ लटकने लगती है. जैसे ही वह स्टंट शुरू करती है, तुरंत उसका नतीजा सामने आ जाता है, वीडियो में दिखता है कि उसका सिर पास से गुजरते खंभे से टकरा जाता है. वह कुछ देर तक लटकी रहती है, लेकिन अंत में शायद गिर जाती है, हालांकि यह साफ नजर नहीं आता. ZEE News इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि और समर्थन नहीं करता. इस खबर को वीडियो के सोशल मीडियो पर वायरल होने के आधार पर तैयार किया गया है.

क्या बोले यूजर्स?

यह वीडियो एक्स प्लेटफॉर्म पर @saritasulaniya2 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. पोस्ट के साथ कैप्शन में लिखा गया, "बन गई रील, युवा पीढ़ी का ये हाल, चली गई जान." खबर लिखे जाने तक इसे कई लोग देख चुके थे. वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए एक यूजर ने कमेंट किया, "इसकी तो बन गई रेल, अब इसकी जिम्मेदारी खुद इसकी है." वहीं, दूसरे यूजर ने लिखा, "गलत है."

शिव गोविंद मिश्रा

ज़ी हिंदी डिजिटल के ट्रेंडिंग और ट्रेवल सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में 8 साल से ज़्यादा अनुभव. करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर अख़बार से साल 2015 में की. उसके बाद...और पढ़ें

Viral VideoOff beatOff Beat NewsODD NewsTrending newsViral NewsTrending videoBizarre News

