Amazon डिलिवरी वैन से निकलती हुई दिखी लड़की, Video हुआ वायरल तो कंपनी ने उठाया बड़ा कदम

Amazon Viral Video: अमेरिका के फ्लोरिडा में एक महिला का डिलिवरी वैन से बाहर निकलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एक अमेज़ॅन ड्राइवर को निकाल दिया गया है. 12 सेकंड के वीडियो को डायलन हुक ने शूट किया था, जिसने देखा कि एक महिला सड़क पर खड़ी एक वैन से बाहर निकल रही है. वीडियो में फ्लोरिडा में बीच सड़क पर खड़ी अमेजन वैन को देखा जा सकता है. कुछ सेकंड बाद, एक काले रंग की पोशाक में एक महिला को वैन के पिछले दरवाजे से बाहर निकलते देखा जा सकता है, जिसके बाद लोगों द्वारा यह अनुमान लगाया जा रहा है कि अंदर क्या चल रहा है. डिलीवरी करने वाले को दरवाजा खुला रखते हुए देखा गया, क्योंकि महिला को वैन से बाहर निकलते हुए पकड़ लिया गया था.

अमेज़ॅन डिलीवरी एजेंट अक्सर अच्छे या बुरे कारणों से सुर्खियों में देखे जाते हैं. हाल ही में, Amazon डिलीवरी वैन के एक टिकटॉक वीडियो ने भारी संख्या में व्यूज बटोरे हैं. वीडियो में, एक महिला को अमेज़न डिलीवरी वैन के पिछले दरवाजे से बाहर निकलते हुए देखा जा सकता है, जिससे नेटिज़न्स के बीच अटकलें लगाई जा रही हैं कि वहां क्या चल रहा था. दुर्भाग्य से डिलीवरी एजेंट का वायरल वीडियो अमेज़न के एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंच गया और उसे बर्खास्त कर दिया गया.

Amazon delivery drivers are different! (via @patrickhook01/TT) pic.twitter.com/sS0kzEw0Ij

— i SEENT it (@iseentit_online) October 25, 2021