Viral Video: कश्मीर घूमने गई बच्ची को देखने को नहीं मिली ये चीज, लोगों से पूछा- क्या आपने देखा?

Kashmir Viral Video: कश्मीर घाटी का एक वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर बेहद प्यारी वजह से वायरल हो गया है. एक छोटी बच्ची पौशिका (Paushika) का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह कश्मीर की समीक्षा करती नजर आ रही है. उसने बताया कि कश्मीर बेहद ही खूबसूरत है और उसने पहली बार यहां विजिट किया. हालांकि, वह घाटी में बर्फ न देख पाने पर भी निराशा व्यक्त करती है, जो कि उसका पहला लक्ष्य था. एएनएन न्यूज को इंटरव्यू देते वक्त बच्ची ने कश्मीर के बारे में अपना नजरिया बयां किया.

वीडियो को जम्मू-कश्मीर पुलिस अधिकारी इम्तियाज हुसैन द्वारा ट्विटर पर शेयर किया गया है. वीडियो में छोटी बच्ची को यह कहते हुए सुना जा सकता है, 'मेरा लक्ष्य केवल बर्फ को छूना था, लेकिन जब हम यहां आए, तो बर्फ नहीं गिरी. कश्मीर बहुत खूबसूरत जगह है और भाषा भी बहुत अच्छी है. मुझे पसंद है होटल, नाव और पहाड़.' इम्तियाज हुसैन ने वीडियो साझा करते हुए लिखा, '"अरे प्यारी. सर्दी में फिर आओ. वादा करता हूं, तब बर्फ पड़ेगी.'

यहां देखें वीडियो:

Hey,Cutie

Come again in winter. Promise, it will snow thenpic.twitter.com/2eG7RIccPc

— Imtiyaz Hussain (@hussain_imtiyaz) April 16, 2022