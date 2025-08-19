Sher Ka Video: शेर से पंगा लेने चिड़ियाघर में घुस गई लड़कियां, सिर्फ एक वजह से बच गईं जान वरना...

Viral Video: जंगली जानवर सामने आ जाएं तो एक मिनट में सारी अकड़ निकल जाती है. इसलिए ज्यादातर लोग जंगली जानवरों को देखने के लिए चिड़ियाघर जाते हैं. चिड़ियाघर उस स्थान को कहा जाता है जहां अनेक प्रकार के जानवरों को बाड़ों या पिंजरों में रखा जाता है, ताकि लोग उन्हें देख सकें और उनके बारे में जान सकें. ज्यादातर लोगों को हाथी, शेर, मगरमच्छ और चीता जैसे जानवर देखने की इच्छा होती है क्योंकि ये जानवर आमतौर पर हमारे आसपास देखने को नहीं मिलते हैं. इसलिए इन जंगली जानवरों को देखने के​ लिए लोग चिड़ियाघर घूमने जाते हैं. ऐसे में हम जिस वीडियो के बारे में बताने जा रहे हैं वो भी ऐसे ही एक चिड़ियाघर का है.

शेर को परेशान कर दिया

वीडियो को लेबनान के एनिमल सिटी का बताया जा रहा है. लेबनान के एनिमल सिटी में 50 से ज्यादा प्रजाति के जानवर रहते हैं. यहां अलग-अलग प्रजाति के शेर, बत्तख, उल्लू, मुर्गे, बंदर, खरगोश, तोता, कछुआ और भेड़िया जैसे अनेकों जानवर हैं जिन्हें देखने लोग दूर-दूर से आते हैं. इंस्टाग्राम पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दो लड़कियां शेर के साथ मस्ती कर रही है. ज्यादातर लोगों का मानना है कि ये लड़कियां शेर को परेशान कर रही हैं और ये पूरी तरह गलत है.

शीशे पर हाथ मारता रहा शेर

वीडियो में दिख रहा है कि दो लड़कियां एक शीशे के कमरे या बॉक्स के अंदर हैं और बाहर एक शेर खड़ा है. दोनों लड़कियां शेर के साथ सेल्फी या फोटो लेना चाहती हैं. जैसे ही वो शीशे के पास आती हैं वैसे ही तुरंत शेर शीशे पर जोर-जोर से हाथ मारने लगता है. मानो शेर इन लड़कियों पर हमला करना चाहता हो, लेकिन शीशे ने रोक लिया हो. जब शेर शीशे पर हाथ मारता है तो एक लड़की भी अंदर से शेर के साथ-साथ हाथ मारती है और जोर से ठहाके लगाकर हंसती है. इसके बाद वीडियो में दिखता है कि शेर शीशे पर लगातार हाथ मारता रहता है और कोई तीसरा शख्स इन दोनों लड़कियों की फोटो लेता रहता है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.