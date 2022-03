पहले बाइक से टकराया फिर फुल स्पीड बस के सामने आया, फिर भी बच गया जिंदा; देखें कैसे हुआ चमत्कार

चमत्कारिक ढंग से भयानक हादसे (Dangerous Accidnet) से बचने वाला एक लड़का सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल हो गया है. वीडियो देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा, जैसे कोई फिल्म का सीन हो. केरल के इस सीसीटीवी फुटेज (CCTV Footage) में एक चौंकाने वाला हादसा देख लोग दंग रह गए. लड़का बहुत ही भाग्यशाली रहा. घटना बीते रविवार शाम कन्नूर (Kannur) के तालीपरम्बा के पास चोरुकला में हुई. चलिए जानते हैं कि आखिर वास्तव में क्या हुआ.

सीसीटीवी फुटेज में केरल में सामान्य ट्रैफिक वाली एक सिंगल-लेन सड़क दिखाई दे रही है. तभी अचानक साइकिल सवार एक बच्चा तेज गति से सड़क पर आता है और एक बाइक सवार को टक्कर मार देता है. चौंकाने वाली बात यह है कि बाइक नहीं गिरी और साइकिल मौके पर ही गिर गई. सौभाग्य से, टक्कर के बाद बच्चा सड़क के उस पार गिर गया और पीछ से आने वाली बस की चपेट में आने से बच गया.

KANNUR BOY'S MIRACULOUS ESCAPE...

In a miraculous escape, a 9 year old boy ended up without any serious injuries after his cycle was hit by a state transport bus in #Kerala's #Kannur. WATCH!

#Accident #BicycleAccident #BusAccident #RoadSafety #KSRTC pic.twitter.com/QiqYoZxI12

— Safa (@safaperaje) March 24, 2022