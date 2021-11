Viral Video: अंग्रेजी गाने पर दादी ने दिखाया धांसू SWAG, काला चश्मा पहन ऐसे लगाई रोटी में घी

Grandmother SWAG Viral Video: इंस्टाग्राम (Instagram) पर 'ऊप्स आई डिड इट अगेन' (Oops I Did It Again) ट्रेंड ने नेटिज़न्स को सबसे मज़ेदार तरीके से इसमें हिस्सा लेने के लिए उत्सुक किया. अब, एक देसी दादी के ट्रेंड ने नेटिज़न्स का ध्यान खींचा है. अगर आपकी दादी भी आपको भर-भरकर मक्खन और घी खिलाना पसंद करती हैं, तो आपको यह वीडियो जरूर पसंद आएगा.

अंग्रेजी गाने पर दादी ने कुछ यूं मचाया धमाल

यशवी बग्गा (Yashvi Bagga) द्वारा इंस्टाग्राम पर साझा की गई क्लिप में उनकी दादी एक थाली के सामने रोटी और घी के जार के साथ बैठी हुई दिखाई दे रही हैं. जैसा कि ब्रिटनी स्पीयर (Britney Spear) का पॉपुलर सॉन्ग 'ऊप्स आई डिड इट अगेन' बैकग्राउंड में बजता है, यशवी की दादी उसकी रोटी पर बहुत अधिक मात्रा में घी डालती है, भले ही वह दादी को ज्यादा घी डालने को मना करती है. ब्लैक सनग्लास पहने दादी का स्वैग पूरी तरह से दिल छू लेने वाला है.

देखें वीडियो-

ब्रिटनी स्पियर्स के गाने पर यूं दिखलाया स्वैग

इंस्टाग्राम पर यशवी ने क्लिप को कैप्शन दिया, 'देसी दादी का कोई इलाज नहीं!' वीडियो पर 26,000 से अधिक लाइक्स मिले और ढेर सारे कमेंट्स आए. जहां कुछ इंस्टाग्राम यूजर्स को इस दादी के प्यार और अपने पोते-पोतियों को ज्यादा से ज्यादा घी और मक्खन खिलाने की उनकी इच्छा का एहसास हुआ, वहीं अन्य ने बताया कि कैसे क्लिप ने उन्हें अपने दादा-दादी को याद दिलाया.