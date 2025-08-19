Viral Video: इस शख्स ने क्यों ठुकरा ​दी एक लाख रुपए की गड्डी? जवाब सुनकर आपके रोंगटे हो जाएंगे खड़े

Viral Video: आए दिन सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते रहते हैं. कहीं कुछ अजीब होने के कारण वायरल होता है और किसी वीडियो में कोई किसी की मदद कर रहा होता है. लेकिन आज हम आपको जिस वीडियो के बारे में बता रहे हैं उसे देखने के बाद आपकी आंखों में भी आंसू भर आएंगे. ये वीडियो एक ऐसे शख्स की है जिसके बचपन से ही दोनों हाथ और पैर पूरी तरह से विकसित नहीं हुए. उसके बाद भी वह मेहनत करके खाता है और किसी के दिए हुए पैसों को छूता भी नहीं है.

ठुकरा दिए एक लाख रुपये

वायरल वीडियो शुरू होते ही देखा जा सकता है कि एक शख्स घुटनों के बल चल रहा है. तभी पीछे से एक व्यक्ति वीडियो बनाता हुआ आता है और भाई साहब बोलकर उस शख्स को रोकता है. इसके बाद वीडियो बना रहा व्यक्ति उस शख्स से पूछता है- "आप ऐसे कैसे चल रहे हो और दिखाओ जरा ये पैर हैं आपके." वीडियो में साफ दिख रहा है​ कि उस व्यक्ति ने घुटनों में चप्पल पहनी है और उन्हीं के बल चल रहा है. इसके अलावा इस व्यक्ति के दोनों हाथ भी पूरी तरह से विकसित नहीं हुए. पूछने पर ये व्यक्ति बताता है कि वो बचपन से ही ऐसा है.

पहले मेरी कला देखो

इसके बाद वीडियो बना रहा व्यक्ति उस शख्स से पूछता है कि क्या आप भीख मांगते हो. उसपर वो शख्स तुरंत मना कर देता है. अब ये व्यक्ति उसकी मदद करना चाहता है और उस शख्स को पहले 5 हजार रुपये देता है लेकिन वो शख्स पैसे लेने से मना कर देता है और बोलता है कि मैं आर्टिस्ट हूं. एक चित्रकार हूं इसलिए पहले मेरी कला देखो उसके बाद पैसे लूंगा. इसके बाद वीडियो बना रहा व्यक्ति कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है तो वो शख्स कहता है कि क्या आपके पास 30 सेकेंड भी नहीं हैं.

एक करोड़ भी नहीं लूंगा

आखिर में वीडियो बना रहा व्यक्ति उस शख्स के सामने 500 के नोटों की एक मोटी सी गड्डी करके बोलता है ये लो पूरे एक लाख रुपये. इसपर वो शख्स बहुत शानदार जवाब देता है कि एक लाख तो क्या आप एक करोड़ भी दोगे तो मैं नहीं लूंगा. ये वीडियो इंटाग्राम पर devendra.official999 नाम के हैंडल से शेयर की गई. इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कई लोग इस शख्स के लिए डायमंड पर्सनैलिटी लिख रहे हैं.

