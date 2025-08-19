Viral Video: इस शख्स ने क्यों ठुकरा ​दी एक लाख रुपए की गड्डी? जवाब सुनकर आपके रोंगटे हो जाएंगे खड़े
Advertisement
trendingNow12887309
Hindi Newsजरा हटके

Viral Video: इस शख्स ने क्यों ठुकरा ​दी एक लाख रुपए की गड्डी? जवाब सुनकर आपके रोंगटे हो जाएंगे खड़े

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स के बचपन से ही दोनों हाथ पैर नहीं हैं. इससे बाद भी वो भीख नहीं मांगता है बल्कि मेहनत करके खाता है. इस शख्स ने 1 लाख रुपये भी ठुकरा दिए.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Aug 19, 2025, 08:47 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Viral Video: इस शख्स ने क्यों ठुकरा ​दी एक लाख रुपए की गड्डी? जवाब सुनकर आपके रोंगटे हो जाएंगे खड़े

Viral Video: आए दिन सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते रहते हैं. कहीं कुछ अजीब होने के कारण वायरल होता है और किसी वीडियो में कोई किसी की मदद कर रहा होता है. लेकिन आज हम आपको जिस वीडियो के बारे में बता रहे हैं उसे देखने के बाद आपकी आंखों में भी आंसू भर आएंगे. ये वीडियो एक ऐसे शख्स की है जिसके बचपन से ही दोनों हाथ और पैर पूरी तरह से विकसित नहीं हुए. उसके बाद भी वह मेहनत करके खाता है और किसी के दिए हुए पैसों को छूता भी नहीं है. 

ठुकरा दिए एक लाख रुपये

वायरल वीडियो शुरू होते ही देखा जा सकता है कि एक शख्स घुटनों के बल चल रहा है. तभी पीछे से एक व्यक्ति वीडियो बनाता हुआ आता है और भाई साहब बोलकर उस शख्स को रोकता है. इसके बाद वीडियो बना रहा व्यक्ति उस शख्स से पूछता है- "आप ऐसे कैसे चल रहे हो और दिखाओ जरा ये पैर हैं आपके." वीडियो में साफ दिख रहा है​ कि उस व्यक्ति ने घुटनों में चप्पल पहनी है और उन्हीं के बल चल रहा है. इसके अलावा इस व्यक्ति के दोनों हाथ भी पूरी तरह से विकसित नहीं हुए. पूछने पर ये व्यक्ति बताता है कि वो बचपन से ही ऐसा है.

 

 

पहले मेरी कला देखो
इसके बाद वीडियो बना रहा व्यक्ति उस शख्स से पूछता है कि क्या आप भीख मांगते हो. उसपर वो शख्स तुरंत मना कर देता है. अब ये व्यक्ति उसकी मदद करना चाहता है और उस शख्स को पहले 5 हजार रुपये देता है लेकिन वो शख्स पैसे लेने से मना कर देता है और बोलता है कि मैं आर्टिस्ट हूं. एक चित्रकार हूं इसलिए पहले मेरी कला देखो उसके बाद पैसे लूंगा. इसके बाद वीडियो बना रहा व्यक्ति कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है तो वो शख्स कहता है कि क्या आपके पास 30 सेकेंड भी नहीं हैं. 

एक करोड़ भी नहीं लूंगा
आखिर में वीडियो बना रहा व्यक्ति उस शख्स के सामने 500 के नोटों की एक मोटी सी गड्डी करके बोलता है ये लो पूरे एक लाख रुपये. इसपर वो शख्स बहुत शानदार जवाब देता है कि एक लाख तो क्या आप एक करोड़ भी दोगे तो मैं नहीं लूंगा. ये वीडियो इंटाग्राम पर devendra.official999 नाम के हैंडल से शेयर की गई. इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कई लोग इस शख्स के लिए डायमंड पर्सनैलिटी लिख रहे हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

TAGS

Viral VideoInstagram Viral Video

Trending news

एनडीए की आज बड़ी बैठक, पीएम मोदी करेंगे संबोधित; VP प्रत्‍याशी 20 को करेंगे नामांकन
Vice Presidential Election
एनडीए की आज बड़ी बैठक, पीएम मोदी करेंगे संबोधित; VP प्रत्‍याशी 20 को करेंगे नामांकन
Aaj Ki Taza Khabar Live: दिल्ली में घटने लगा यमुना का जलस्तर, 205.85 मीटर दर्ज हुआ रिकॉर्ड, खतरे से नीचे आएगा वॉटर लेवल
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: दिल्ली में घटने लगा यमुना का जलस्तर, 205.85 मीटर दर्ज हुआ रिकॉर्ड, खतरे से नीचे आएगा वॉटर लेवल
इन राज्यों में पड़ेगी भयंकर बारिश, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी, नदी बनेंगे ये शहर!
Weather
इन राज्यों में पड़ेगी भयंकर बारिश, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी, नदी बनेंगे ये शहर!
एंटी ड्रोन सिस्टम से लैस होने जा रहा देश का पहला पोर्ट कहां है? मिलेगी ये गारंटी
Kandla port
एंटी ड्रोन सिस्टम से लैस होने जा रहा देश का पहला पोर्ट कहां है? मिलेगी ये गारंटी
राजकुमारी के बेटे पर लगे 32 गंभीर आरोप, रेप और वीडियो बनाने जैसे मामलों ने चौंकाया
Norway
राजकुमारी के बेटे पर लगे 32 गंभीर आरोप, रेप और वीडियो बनाने जैसे मामलों ने चौंकाया
US में महाशक्तियों की 'चौपाल', मगर भारत की तरफ लगे हैं कान; RIC का डर क्यों?
DNA
US में महाशक्तियों की 'चौपाल', मगर भारत की तरफ लगे हैं कान; RIC का डर क्यों?
ट्रंप के टैरिफ नहीं डिगा पाए इकोनॉमी, अड़े रहे तो भारत चलेगा अपना 'ब्रह्मास्त्र
DNA
ट्रंप के टैरिफ नहीं डिगा पाए इकोनॉमी, अड़े रहे तो भारत चलेगा अपना 'ब्रह्मास्त्र
पहली बार कहां जारी हुआ था 'एक रुपये का सिक्का'? दिलचस्प है 275 साल पीछे की कहानी
One Rupee Coin
पहली बार कहां जारी हुआ था 'एक रुपये का सिक्का'? दिलचस्प है 275 साल पीछे की कहानी
बंगाल के प्रवासी मजदूरों को बड़ा तोहफा, वापस लौटने वालों को ममता सरकार देगी ₹5000
West Bengal
बंगाल के प्रवासी मजदूरों को बड़ा तोहफा, वापस लौटने वालों को ममता सरकार देगी ₹5000
Delhi Yamuna Water Level Live: दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से पार, निचले इलाकों में भरा पानी
delhi yamuna water level
Delhi Yamuna Water Level Live: दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से पार, निचले इलाकों में भरा पानी
;