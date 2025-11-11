Langoor Funny Video: छत पर महिला कर रही थी योग, तभी दीवार पर आया लंगूर और करने लगा कॉपी, देख हंस पड़े लोग

Langoor Yoga Viral Video: एक वायरल वीडियो में एक महिला को उसकी छत पर योग करते हुए देखा जा सकता है. सबकुछ सामान्य लग रहा था, जब तक कैमरा दूसरी ओर नहीं घूमता. वहां दीवार पर बैठा था एक लंगूर और वह महिला की हर योग मुद्रा को हूबहू कॉपी कर रहा था. लंगूर को इतनी गंभीरता से आसन करते देख लोगों की हंसी नहीं रुकी.

यह भी पढ़ें: तौलिए में क्यों होती है ये पतली लाइन? नहीं मालूम हैं तो जान लें, वरना बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप

क्यों बना यह वीडियो सोशल मीडिया पर दिनभर की चर्चा?

Add Zee News as a Preferred Source

इस अनोखे नजारे ने इंटरनेट पर धूम मचा दी. वीडियो इंस्टाग्राम पर ‘Khushbu_Bhati’ नाम के हैंडल से शेयर किया गया था और इसे अब तक 89 हजार से ज़्यादा बार देखा जा चुका है. लोगों ने इसे सबसे प्यारा और फनी वीडियो बताया.कमेंट सेक्शन में यूजर्स ने मजेदार बातें लिखीं. एक यूजर ने लिखा, “झूठ मत बोलो, तुम उसी की मूव्स कॉपी कर रही हो.” दूसरे ने चुटकी ली, “भाई उसे इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है.” किसी ने कहा, “इतनी क्यूटनेस देख कर दिन बन गया.”

यह भी पढ़ें: सिक लीव लेने वाले एम्प्लाई के फोन में बॉस ने देखी ऐसी चीज, सीधे जॉब से निकाला बाहर! मचा बवाल

क्या सच में लंगूर इंसानों की एक्टिविटी कॉपी करते हैं?

विशेषज्ञों के अनुसार, बंदर और लंगूर इंसानों की हरकतों को देखकर उन्हें दोहराने में माहिर होते हैं. कई बार वे इंसानों से चीज़ें चुराते हैं, लेकिन इस बार यह लंगूर किसी चीज़ की चोरी नहीं, बल्कि ‘फिटनेस’ की क्लास लेता दिखा. लोगों ने इस वीडियो को आज का सबसे प्यारा पल बताया. एक यूजर ने लिखा, “देखो कितनी कैजुअली एक्सरसाइज कर रहा है.” किसी ने कहा, “मैं होती तो डर के भाग जाती.” कुल मिलाकर इस ‘योगी लंगूर’ ने सोशल मीडिया को एक खुशनुमा हंसी का पल दे दिया.