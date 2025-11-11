Advertisement
trendingNow12997645
Hindi Newsजरा हटके

Langoor Funny Video: छत पर महिला कर रही थी योग, तभी दीवार पर आया लंगूर और करने लगा कॉपी, देख हंस पड़े लोग

Funny Langoor Video: सोशल मीडिया पर एक मजेदार वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक महिला योग कर रही है और उसके साथ छत पर बैठा एक लंगूर भी उसकी हर मूव कॉपी कर रहा है. यह हेल्थ कॉन्शस लंगूर लोगों को हंसी से लोटपोट कर रहा है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Nov 11, 2025, 02:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Langoor Funny Video: छत पर महिला कर रही थी योग, तभी दीवार पर आया लंगूर और करने लगा कॉपी, देख हंस पड़े लोग

Langoor Yoga Viral Video: एक वायरल वीडियो में एक महिला को उसकी छत पर योग करते हुए देखा जा सकता है. सबकुछ सामान्य लग रहा था, जब तक कैमरा दूसरी ओर नहीं घूमता. वहां दीवार पर बैठा था एक लंगूर और वह महिला की हर योग मुद्रा को हूबहू कॉपी कर रहा था. लंगूर को इतनी गंभीरता से आसन करते देख लोगों की हंसी नहीं रुकी.

यह भी पढ़ें: तौलिए में क्यों होती है ये पतली लाइन? नहीं मालूम हैं तो जान लें, वरना बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप

क्यों बना यह वीडियो सोशल मीडिया पर दिनभर की चर्चा?

Add Zee News as a Preferred Source

इस अनोखे नजारे ने इंटरनेट पर धूम मचा दी. वीडियो इंस्टाग्राम पर ‘Khushbu_Bhati’ नाम के हैंडल से शेयर किया गया था और इसे अब तक 89 हजार से ज़्यादा बार देखा जा चुका है. लोगों ने इसे सबसे प्यारा और फनी वीडियो बताया.कमेंट सेक्शन में यूजर्स ने मजेदार बातें लिखीं. एक यूजर ने लिखा, “झूठ मत बोलो, तुम उसी की मूव्स कॉपी कर रही हो.” दूसरे ने चुटकी ली, “भाई उसे इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है.” किसी ने कहा, “इतनी क्यूटनेस देख कर दिन बन गया.”

 

 

यह भी पढ़ें: सिक लीव लेने वाले एम्प्लाई के फोन में बॉस ने देखी ऐसी चीज, सीधे जॉब से निकाला बाहर! मचा बवाल

क्या सच में लंगूर इंसानों की एक्टिविटी कॉपी करते हैं?

विशेषज्ञों के अनुसार, बंदर और लंगूर इंसानों की हरकतों को देखकर उन्हें दोहराने में माहिर होते हैं. कई बार वे इंसानों से चीज़ें चुराते हैं, लेकिन इस बार यह लंगूर किसी चीज़ की चोरी नहीं, बल्कि ‘फिटनेस’ की क्लास लेता दिखा. लोगों ने इस वीडियो को आज का सबसे प्यारा पल बताया. एक यूजर ने लिखा, “देखो कितनी कैजुअली एक्सरसाइज कर रहा है.” किसी ने कहा, “मैं होती तो डर के भाग जाती.” कुल मिलाकर इस ‘योगी लंगूर’ ने सोशल मीडिया को एक खुशनुमा हंसी का पल दे दिया.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

Viral VideoLangoor viral videoLangoor Ka Video

Trending news

फरीदाबाद मॉड्यूल का राज खुलने के बाद उमर ने आफन-फानन में किया धमाका, जांच के संकेत
Delhi blast
फरीदाबाद मॉड्यूल का राज खुलने के बाद उमर ने आफन-फानन में किया धमाका, जांच के संकेत
दिल्ली धमाके के बाद अब माता वैष्णो देवी मंदिर में अलर्ट, चप्पे-चप्पे पर तैनात पुलिस
delhi red fort blast
दिल्ली धमाके के बाद अब माता वैष्णो देवी मंदिर में अलर्ट, चप्पे-चप्पे पर तैनात पुलिस
निठारी कांड: 18 साल बाद सुरेंद्र कोली को होंगे रिहा, सुप्रीम कोर्ट ने किया बरी
Nithari Serial Killings Case
निठारी कांड: 18 साल बाद सुरेंद्र कोली को होंगे रिहा, सुप्रीम कोर्ट ने किया बरी
दिल्ली में धमाका करने वाली i20 कार के कैसे बदले मालिक? जांच में हुआ बड़ा खुलासा
delhi red fort blast
दिल्ली में धमाका करने वाली i20 कार के कैसे बदले मालिक? जांच में हुआ बड़ा खुलासा
यादव, कुर्मी, मुस्लिम... बिहार में किसका वोट किसके साथ? भाजपा को टेंशन X फैक्टर से
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
यादव, कुर्मी, मुस्लिम... बिहार में किसका वोट किसके साथ? भाजपा को टेंशन X फैक्टर से
क्या है मुस्लिम डॉक्टरों का आतंकी मॉड्यूल? 4 दिन, 4 डॉक्टरों की गिरफ्तारी से हड़कंप
Delhi blast
क्या है मुस्लिम डॉक्टरों का आतंकी मॉड्यूल? 4 दिन, 4 डॉक्टरों की गिरफ्तारी से हड़कंप
ऑपरेशन सिंदूर के बाद चुनौती बना 'व्हाइट कॉलर टेरर'! कैसे बौखलाहट में साजिश रहे आतंकी
operation sindoor
ऑपरेशन सिंदूर के बाद चुनौती बना 'व्हाइट कॉलर टेरर'! कैसे बौखलाहट में साजिश रहे आतंकी
दिल्ली धमाके के दोषियों को छोड़ेंगे नहीं... देश के दुश्मनों को पीएम मोदी की चेतावनी
Delhi blast
दिल्ली धमाके के दोषियों को छोड़ेंगे नहीं... देश के दुश्मनों को पीएम मोदी की चेतावनी
मंदिर के दान के पैसों से डॉक्टर बना उमर... J&K के पूर्व DGP वैद 'गद्दारों' पर भड़के
Delhi blast
मंदिर के दान के पैसों से डॉक्टर बना उमर... J&K के पूर्व DGP वैद 'गद्दारों' पर भड़के
'इसका जवाब देना होगा...,' दिल्ली ब्लास्ट पर भड़के नाना पटोले; सरकार से पूछे सवाल
delhi red fort blast
'इसका जवाब देना होगा...,' दिल्ली ब्लास्ट पर भड़के नाना पटोले; सरकार से पूछे सवाल