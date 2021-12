Video: बिजली के तार पर बैठे पक्षी को बचाने के लिए आ गया हेलीकॉप्टर, लोगों ने कही दिल छूने वाली बात

Viral Video: इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है, जहां हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है. हमें मानवता के कई वीडियो ( Bird hanging on Electric Wire) इंटरनेट पर दिख जाते हैं, जिस पर हम सोचने को मजबूर हो जाते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में मानवता की एक अनोखी मिसाल पेश की गई है.

वायरल वीडियो में एक शख्स अपनी जान जोखिम में डालकर एक पक्षी की जान बचाता दिख रहा है. इस वीडियो के सामने आने के बाद लोग शख्स की जमकर सराहना कर रहे हैं. इसके अलावा लोग इसे मानवता की मिसाल भी कह रहे हैं. वायरल वीडियो (Viral Video) में आप देख सकते हैं कि एक पक्षी बिजली की तार पर जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है.

वीडियो में देखा जा सकता है कि बिजली की तार पर एक पक्षी फंस गया है. वह लगातार अपने पंखों को फड़फड़ा रहा है. शायद वह करेंट की चपेट में आ गया है. इसी बीच आप देख सकते हैं कि एक हेलीकॉप्टर वहां आता है. उस हेलीकॉप्टर के स्टैंड पर एक शख्स बैठा हुआ है. वह अपनी जान जोखिम में डालकर बिजली की तार से पक्षी की जान बचाता है. इस वीडियो ने देखकर हर किसी ने अपना दिल उस शख्स पर हार दिया है. देखें वीडियो-

Kindness makes the world a better place to live pic.twitter.com/kiwiZag0TE

— Susanta Nanda (@susantananda3) December 8, 2021