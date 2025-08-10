Viral Video : कैसे बनाए जाते हैं लजीज 'बनाना चिप्स'...! इस वायरल वीडियो में शख्स ने एक-एक चीज के बारे में बताया!

Viral Video : केले के चिप्स ऐसा स्नैक है जिसे एक बार खाना शुरू करो तो बस रुकना मुश्किल हो जाता है. करारे, स्वाद से भरपूर और कभी भी खाने के लिए तैयार ये घर पर आराम करते वक्त हों या जल्दी में कहीं निकलते हुए, हर मौके पर परफेक्ट हैं. चाहे आलस भरी शाम हो या सफर के लिए कुछ हल्का खाने का मन, केले के चिप्स हर बार आपकी स्नैक क्रेविंग्स को पूरा कर देते हैं. सच कहें तो, इन्हें खाना शुरू करना आसान है, लेकिन रोकना असली चैलेंज है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये लत लगा देने वाले चिप्स बनते कैसे हैं? हाल ही में एक स्ट्रीट वेंडर ने इंस्टाग्राम पर एक दिलचस्प वीडियो में इसका पूरा तरीका दिखाया.

कैसे बनते हैं केले के चिप्स?

वीडियो में सबसे पहले वो हरे केले का एक बड़ा गुच्छा निकालते हैं. उन्हें सावधानी से छीलकर अलग रख दिया जाता है. फिर आता है केला स्लाइसर, जो उन्हें पतली, लंबी स्लाइस में काट देता है. इसके बाद वेंडर एक बड़े कड़ाह में तेल डालता है. जैसे ही तेल गरम होता है, असली जादू शुरू होता है. कच्चे केले के स्लाइस गरम तेल में डाल दिए जाते हैं और तब तक छनते हैं जब तक वो सुनहरे भूरे और करारे न हो जाएं. पक जाने पर, चिप्स को बड़े झारे से निकालकर अतिरिक्त तेल निकाल दिया जाता है. हालांकि, ZEE News इस वायरल वीडियो के सत्यता की पुष्टि और समर्थन नहीं करता.

क्या बोले यूजर्स?

यह वीडियो एक फूड व्लॉगर ने शेयर किया था. यह रील, देखते ही देखते वायरल हो गई और 90 लाख से ज्यादा व्यूज बटोर लिए. एक यूजर ने कमेंट किया, "यकीन मानो दोस्तों, इसका स्वाद कमाल का है." दूसरे ने लिखा, "भाई, ये तो मैं रोज खाता हूं." किसी और ने कहा, "मेरा फेवरेट." एक और कमेंट में लिखा था, "मेरे पसंदीदा चिप्स." किसी यूजर ने जोड़ा, "मैं यहां पहले खा चुका हूं."