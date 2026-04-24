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Hindi Newsजरा हटके6 वर्किंग डे पर भन्नाई लड़की, ऑफिस में HR से भिड़ गईं! पूछा ऐसा सवाल कि तुरंत काट दिया फोन

6 वर्किंग डे पर भन्नाई लड़की, ऑफिस में HR से भिड़ गईं! पूछा ऐसा सवाल कि तुरंत काट दिया फोन

Work Life Balance: उदिता नाम की महिला का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने एक HR की टॉक्सिक डिमांड का खुलासा किया है. HR ने शनिवार को WFH मांगने पर उन्हें CEO जैसा एटीट्यूड रखने की सलाह दी थी.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Apr 24, 2026, 07:11 AM IST
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6 वर्किंग डे पर भन्नाई लड़की, ऑफिस में HR से भिड़ गईं! पूछा ऐसा सवाल कि तुरंत काट दिया फोन

HR vs Candidate: आज के दौर में वर्क-लाइफ बैलेंस की बात करना जैसे कोई अपराध हो गया है. हाल ही में इंस्टाग्राम पर उदिता नाम की एक महिला का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान हुए अपने कड़वे अनुभव को शेयर किया है. उदिता ने बताया कि कैसे एक कंपनी का HR उनसे गुलामों की तरह काम की उम्मीद कर रहा था, लेकिन बदले में सुविधाएं देने के नाम पर 'एटीट्यूड' का ज्ञान दे रहा था.

WFH मांगा तो मिला अजीब जवाब

उदिता ने वीडियो में बताया कि उन्होंने HR से कंपनी के वर्किंग डेज के बारे में पूछा था. जब उन्हें पता चला कि हफ्ते में 6 दिन काम करना होगा, तो उन्होंने सहजता से पूछा कि क्या शनिवार को 'वर्क फ्रॉम होम' (WFH) की सुविधा मिल सकती है. इस पर HR ने जो जवाब दिया, उसने सबको हैरान कर दिया. HR ने कहा कि कंपनी को ऐसे लोगों की जरूरत है जिनके पास 'CEO लेवल का एटीट्यूड' हो.

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महिला का करारा जवाब

HR की यह बात सुनकर उदिता चुप नहीं रहीं. उन्होंने तुरंत पलटकर पूछा, "तो क्या आप मुझे CEO के पद के लिए हायर कर रहे हैं?". यह सवाल सुनते ही HR के पास कोई जवाब नहीं था और उसने बिना कुछ कहे फोन काट दिया. उदिता का यह वीडियो उन लाखों कर्मचारियों की आवाज बन गया है जो हर दिन ऑफिस में ओवरवर्क और टॉक्सिक माहौल का सामना करते हैं.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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सैलरी मजदूर वाली, उम्मीदें बॉस जैसी

वीडियो के वायरल होते ही कमेंट सेक्शन में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. एक यूजर ने बहुत ही सटीक बात लिखी, "इन्हें CEO लेवल का एटीट्यूड बोलकर मजदूर लेवल की सैलरी पर गुलामों वाला काम चाहिए". लोगों का कहना है कि भारतीय कंपनियों में अब ज्यादा काम करने को एक गौरव की बात माना जाने लगा है, जबकि यह मानसिक सेहत के लिए बेहद खतरनाक है.

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बाउंड्री सेट करना क्यों है जरूरी?

उदिता ने अपने वीडियो के जरिए एक गंभीर सवाल उठाया है. उन्होंने पूछा कि अगर कोई उम्मीदवार अपने काम और निजी जीवन के बीच एक सीमा तय करता है, तो उसे नौकरी के लिए अयोग्य क्यों मान लिया जाता है. उन्होंने कैप्शन में लिखा कि अगर बाउंड्री सेट करने से मुझे नौकरी नहीं मिलती, तो मुझे इसका दुख नहीं है क्योंकि असली लीडरशिप ज्यादा काम करना नहीं, बल्कि अपनी वैल्यू जानना है.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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