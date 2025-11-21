Advertisement
आशिक संग घूम रही थी बीवी, चुपके से शौहर ने आकर मारा 'धप्पा'! सरेआम चले लात-घूंसे और

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाला वीडियो वायरल हो गया है. एक पति ने अपनी पत्नी को सरेआम दूसरे शख्स के साथ पकड़ लिया, जिसके बाद जबरदस्त हंगामा हो गया. जानें क्या हुआ और क्यों भीड़ जमा हो गई.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Nov 21, 2025, 08:35 AM IST
Wife Cheated With Husband: एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में दिखाया गया है कि एक पति ने अपनी पत्नी को किसी दूसरे आदमी के साथ सरेआम पकड़ लिया. यह अचानक हुआ टकराव चंद मिनटों में ही बड़ा ड्रामा बन गया. आस-पास मौजूद लोग तुरंत रुक गए, यह देखने के लिए कि आखिर हो क्या रहा है और उन्होंने अपने फोन निकालकर घटना को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया.

कैसे शुरू हुआ हंगामा?

वीडियो में देखते ही देखते माहौल एकदम से तनावपूर्ण हो जाता है. पति उस आदमी की तरफ बढ़ता है, जिसे वह अपनी पत्नी का 'प्रेमी' मान रहा है. इसके बाद उनके बीच जमकर बहस और हाथापाई शुरू हो जाती है. पत्नी कई बार बीच में आकर मामले को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन बात बनती नहीं है और जैसे-जैसे भीड़ बढ़ती है, लड़ाई जारी रहती है.

कब पड़ा पहला थप्पड़?

वायरल फुटेज में, हरे और काले रंग की धारीदार टी-शर्ट पहने कथित प्रेमी, महिला के पति को ज़ोरदार थप्पड़ मारता है. यह थप्पड़ इतना ज़ोरदार होता है कि आस-पास खड़े लोग भी चौंक जाते हैं. पत्नी फौरन बीच में आती है और झगड़े को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन प्रेमी गुस्से में रहता है और पति पर चिल्लाता रहता है.

क्यों भड़क गया दूसरा आदमी?

एक मौके पर पति अपनी पत्नी को खींचकर किनारे ले जाता है, ताकि वह उसे झगड़े से दूर कर सके. लेकिन इस बात से प्रेमी और ज्यादा नाराज हो जाता है. वह फिर से आगे आता है, पति को अपनी पत्नी को छूने से रोकता है और उसे दूसरा थप्पड़ जड़ देता है. कुछ लोग भीड़ में से बीच-बचाव करने के लिए आगे आते हैं, इस उम्मीद में कि चीजें ज्यादा बिगड़ने से पहले वे दोनों को अलग कर दें.

 

 

पति ने क्या कहा?

जैसे ही बहस बढ़ती है, कुछ लोग झगड़े की असली वजह जानने की कोशिश करते हैं. पति को यह कहते हुए सुना जाता है, "यह मेरी घरवाली है," जिससे यह साफ पता चलता है कि वह बहुत आहत महसूस कर रहा है और धोखा मिलने से दुखी है. इसके बाद पत्नी अपने प्रेमी को वहां से ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसके साथ जाने से मना कर देता है और पति के साथ बहस जारी रखता है.

कैसे रुका यह ड्रामा?

वीडियो के अंत में, पति और प्रेमी तेज ज़ुबानी जंग में उलझे रहते हैं, जबकि कई लोग उनके चारों ओर खड़े होकर स्थिति को शांत करने की कोशिश कर रहे होते हैं. वीडियो खत्म होने तक भी यह झगड़ा सुलझता हुआ दिखाई नहीं देता. यह वीडियो 19 नवंबर को शेयर किया गया था और इसने देखते ही देखते 2 लाख से ज़्यादा व्यूज बटोर लिए हैं. ऑनलाइन इस पर ढेरों प्रतिक्रियाएं आई हैं. एक यूजर ने लिखा, “क्या हो गया है भगवान कोई इसकी बीवी लेके जा रहा कोई उसकी बीवी लेकर जा रही.” दूसरे ने कहा, “कभी-कभी, कर्मों के ऐसे नतीजे होते हैं जिन्हें शब्दों से ठीक नहीं किया जा सकता. यह सोचने का समय है कि क्या गलत हुआ और क्यों.”

Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है.

Viral Video

Trending news

