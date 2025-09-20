पति के ऑफिस जाते ही पत्नी ने बुलाया प्रेमी को घर, तभी वापस आ धमका हस्बैंड, फिर हुआ कुछ ऐसा कि...
Advertisement
trendingNow12929830
Hindi Newsजरा हटके

पति के ऑफिस जाते ही पत्नी ने बुलाया प्रेमी को घर, तभी वापस आ धमका हस्बैंड, फिर हुआ कुछ ऐसा कि...

Married woman love affair Video: सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो में पत्नी अपने प्रेमी को घर बुलाती है, लेकिन पति अचानक आ जाता है. महिला चालाकी दिखाकर स्थिति संभालती है, प्रेमी भागते समय कैमरे में कैद हो जाता है. वीडियो मनोरंजन के साथ वायरल हुआ, 45 लाख बार देखा गया और सोशल मीडिया पर मजेदार टिप्पणियों व विवाद का कारण बना.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Sep 20, 2025, 01:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पति के ऑफिस जाते ही पत्नी ने बुलाया प्रेमी को घर, तभी वापस आ धमका हस्बैंड, फिर हुआ कुछ ऐसा कि...

Viral Video: सोशल मीडिया पर रोज़ नए वीडियो आते रहते हैं. कुछ हंसाने के लिए होते हैं, कुछ हैरान करने वाले.ऐसा ही हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पति के ऑफिस जाने के बाद पत्नी अपने प्रेमी को घर बुला लेती है. महिला प्रेमी के साथ समय बिता रही होती है कि अचानक उसका पति घर आ जाता है. महिला घबरा जाती है, लेकिन चालाकी दिखाकर स्थिति संभालती है. वीडियो ने दर्शकों को हैरानी और मनोरंजन दोनों दिया.

महिला का नाटक और प्रेमी की पोल

वीडियो में महिला तौलिया लपेटकर खड़ी है. जैसे ही दरवाजा खुलता है, पति सामने खड़ा होता है. महिला रोमांटिक अंदाज़ में अपने पति के सामने अदाएं दिखाती है. पति खुश होकर सेल्फी लेने लगता है. महिला अपने प्रेमी को नीचे चादर ओढ़े बैठा देखकर बाहर जाने का इशारा करती है. प्रेमी भागते समय कैमरे में कैद हो जाता है और महिला की पोल खुल जाती है. इस तरह पति की एंट्री ने धोखेबाज महिला की चालाकी उजागर कर दी.

Add Zee News as a Preferred Source

वीडियो का वायरल होना और रिएक्शन

बाताया जा रहा है कि इस वीडियो मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया था, लेकिन तेजी से वायरल हो गया. इसे इंस्टाग्राम पर संदीप त्रिपाठी (@sandeeptripathi_25) ने शेयर कियाचत अब तक इसे 45 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. 22 हजार से अधिक लोगों ने लाइक और शेयर किया. सैकड़ों कमेंट्स आए, जिसमें लोग महिला की चालाकी और प्रेमी की हड़बड़ी पर मजेदार टिप्पणियां कर रहे हैं. वीडियो ने सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया.

 

सोशल मीडिया पर विवाद

कुछ यूज़र्स ने महिला के गले पर बने टैटू पर ध्यान दिया और नाराज़गी जताई. उन्होंने टैटू हटाने की सलाह दी. हरविंदर सिंह कलेर ने लिखा कि धार्मिक टैटू होने के बावजूद यह गलत है. आशीष राठी ने मजाक में लिखा, “सावधानी हटी, दुर्घटना घटी.” वहीं, राहुल कुमार ने कहा कि आजकल लोग वीडियो बनाने के लिए अजीब तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं. वीडियो ने मनोरंजन के साथ-साथ सावधानी का संदेश भी दिया.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Viral VideoMarried woman love affairCheater Woman

Trending news

कोर्ट पहुंचा भिखारी की तीसरी शादी का मामला, अदालत ने कहा माननी होगी ये शर्त
Muslim personal law marriage
कोर्ट पहुंचा भिखारी की तीसरी शादी का मामला, अदालत ने कहा माननी होगी ये शर्त
कांग्रेस ने भारत की क्षमता को किया नजरअंदाज, PM ने विदेशी निर्भरता पर विपक्ष को घेरा
PM Modi Bhavnagar Visit
कांग्रेस ने भारत की क्षमता को किया नजरअंदाज, PM ने विदेशी निर्भरता पर विपक्ष को घेरा
मोदी-ट्रंप की दोस्ती पड़ रही भारी... H-1B वीजा में बदलाव, विपक्ष के निशाने पर PM
H1B visa fee hike
मोदी-ट्रंप की दोस्ती पड़ रही भारी... H-1B वीजा में बदलाव, विपक्ष के निशाने पर PM
H1B पॉलिसी पलटेगा समीकरण, बैकफुट पर जाएगा अमेरिका; भारत के ऐसे खुलेंगे भाग्य
Donald Trump
H1B पॉलिसी पलटेगा समीकरण, बैकफुट पर जाएगा अमेरिका; भारत के ऐसे खुलेंगे भाग्य
40 लाख सैलरी फिर भी जिंदगी से गायब ऐशो-आराम, ऑफिस जाने से पहले रोज रोती है ये लड़की
high salary job stress
40 लाख सैलरी फिर भी जिंदगी से गायब ऐशो-आराम, ऑफिस जाने से पहले रोज रोती है ये लड़की
समुद्र से समृद्धि! मुंबई को आज मिलेगा सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल, PM मोदी देंगे तोहफा
Mumbai International Cruise Terminal
समुद्र से समृद्धि! मुंबई को आज मिलेगा सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल, PM मोदी देंगे तोहफा
मक्का–मदीना की AI से बनी तस्वीर पर विवाद से सुलगा वडोदरा, जुनीगढ़ी में भड़की हिंसा
Mecca
मक्का–मदीना की AI से बनी तस्वीर पर विवाद से सुलगा वडोदरा, जुनीगढ़ी में भड़की हिंसा
नई दिशा में बहेगी सिंधु , इन राज्यों की बुझाएगी प्यास; डैम परियोजनाओं का भी प्लान
Indus Waters Treaty
नई दिशा में बहेगी सिंधु , इन राज्यों की बुझाएगी प्यास; डैम परियोजनाओं का भी प्लान
Ex PMs से लेकर RSS तक, तिहाड़ में बंद आतंकी यासीन मलिक का चौंकाने वाला खुलासा
Yasin Malik affidavit
Ex PMs से लेकर RSS तक, तिहाड़ में बंद आतंकी यासीन मलिक का चौंकाने वाला खुलासा
J&K में CIK के कार्रवाई, टेरर केस में पुलवामा समेत 6 जिलों में तलाशी अभियान जारी
Jammu and Kashmir
J&K में CIK के कार्रवाई, टेरर केस में पुलवामा समेत 6 जिलों में तलाशी अभियान जारी
;