पति के ऑफिस जाते ही पत्नी ने बुलाया प्रेमी को घर, तभी वापस आ धमका हस्बैंड, फिर हुआ कुछ ऐसा कि...

Viral Video: सोशल मीडिया पर रोज़ नए वीडियो आते रहते हैं. कुछ हंसाने के लिए होते हैं, कुछ हैरान करने वाले.ऐसा ही हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पति के ऑफिस जाने के बाद पत्नी अपने प्रेमी को घर बुला लेती है. महिला प्रेमी के साथ समय बिता रही होती है कि अचानक उसका पति घर आ जाता है. महिला घबरा जाती है, लेकिन चालाकी दिखाकर स्थिति संभालती है. वीडियो ने दर्शकों को हैरानी और मनोरंजन दोनों दिया.

महिला का नाटक और प्रेमी की पोल

वीडियो में महिला तौलिया लपेटकर खड़ी है. जैसे ही दरवाजा खुलता है, पति सामने खड़ा होता है. महिला रोमांटिक अंदाज़ में अपने पति के सामने अदाएं दिखाती है. पति खुश होकर सेल्फी लेने लगता है. महिला अपने प्रेमी को नीचे चादर ओढ़े बैठा देखकर बाहर जाने का इशारा करती है. प्रेमी भागते समय कैमरे में कैद हो जाता है और महिला की पोल खुल जाती है. इस तरह पति की एंट्री ने धोखेबाज महिला की चालाकी उजागर कर दी.

Add Zee News as a Preferred Source

वीडियो का वायरल होना और रिएक्शन

बाताया जा रहा है कि इस वीडियो मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया था, लेकिन तेजी से वायरल हो गया. इसे इंस्टाग्राम पर संदीप त्रिपाठी (@sandeeptripathi_25) ने शेयर कियाचत अब तक इसे 45 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. 22 हजार से अधिक लोगों ने लाइक और शेयर किया. सैकड़ों कमेंट्स आए, जिसमें लोग महिला की चालाकी और प्रेमी की हड़बड़ी पर मजेदार टिप्पणियां कर रहे हैं. वीडियो ने सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया.

सोशल मीडिया पर विवाद

कुछ यूज़र्स ने महिला के गले पर बने टैटू पर ध्यान दिया और नाराज़गी जताई. उन्होंने टैटू हटाने की सलाह दी. हरविंदर सिंह कलेर ने लिखा कि धार्मिक टैटू होने के बावजूद यह गलत है. आशीष राठी ने मजाक में लिखा, “सावधानी हटी, दुर्घटना घटी.” वहीं, राहुल कुमार ने कहा कि आजकल लोग वीडियो बनाने के लिए अजीब तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं. वीडियो ने मनोरंजन के साथ-साथ सावधानी का संदेश भी दिया.