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Hindi Newsजरा हटकेजुनून हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं! एक पैर से दौड़े अंकल, इंटरनेट पर छाया वीडियो

जुनून हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं! एक पैर से दौड़े अंकल, इंटरनेट पर छाया वीडियो

NO Excuses Motivation Video: सोशल मीडिया पर एक अंकल का ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जो बहाने बनाने वालों की आंखें खोल देगा. देखें अंकल ने कैसे एक ही पैर से दौड़ पूरी की. ये नजारा एक लड़की ने अपने कैमरे में कैद कर लिया.

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: Apr 12, 2026, 09:57 PM IST
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फोटो क्रेडिट: इंस्टाग्राम @hustlewithveeray
फोटो क्रेडिट: इंस्टाग्राम @hustlewithveeray

Motivation Video: ज्यादातर लोग जब लाइफ में कुछ कर नहीं पाते तो उस विफतला को डिफेंड करने के लिए कोई न कोई बहाना ढूंढ ही लेते हैं. जब कुछ नहीं बचता तो किस्मत को ही कोस लेते हैं. लेकिन इन अंकल ने लोगों को बता दिया कि जब दिल में कुछ करने का जुनून हो तो कोई समस्या हमें नहीं रोक सकती है. इसलिए बहाने बाजी बंद करें और मैदान में उतरें. वीडियो में देखा जा सकता है कि जहां कुछ लोग सुबह को जल्दी उठकर रनिंग करने में भी बहानेबाजी करते हैं. वहां एक अंकल एक ही पैर से दौड़ में हिस्सा ले रहे हैं. इस नजारे को साथ में दौड़ रही लड़की ने अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया.

वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोग दौड़ रहे हैं उन्हीं के बीच ये अंकल भी दौड़ रहे हैं जिनका एक पैर नकली है. इस दौरान साथ में दौड़ रही महिला कहती है कि देखो और बताओ तुम्हारे पास न दौड़ने का क्या बहाना है? इस लाइन ने उन लोगों को हिला दिया जो हर सिचुएशन में कोई न कोई बहाना मार देते हैं.

यह भी पढ़ें: घोंसले पर मंडराया खतरा तो यमराज से भिड़ गई मां! चिड़िया ने दांव पर लगा दी अपनी जान, वीडियो देखें

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अंकल ने कही ये बात

अंकल काफी देर तक दौड़ते रहे. आखिर में अंकल दौड़ते हुए कहते हैं, एक ही बात, "जिंदगी में कभी हार नहीं मानना." इस दौरान लड़की कहती है कि अंकल आपको देखकर मजा आ गया. एक ही पैर से दौड़ने का ये जुनून और कभी न हार मानने वाले अंकल का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर छा रहा है.

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया

वायरल हो रहा वीडियो इंस्टाग्राम पर @hustlewithveeray नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. खबर लिखे जाने तक वीडियो पर 38 हजार से ज्यादा व्यूज और 2 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इसी के साथ बड़ी संख्या में यूजर्स रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "लोगों के पास सही सलामत दो पैर होते हैं फिर भी वो लोग अपने घरों से निकलने से इनकार कर देते हैं. आज के युवाओं के लिए आप प्रेरणास्त्रोत हैं." एक यूजर का कहना है कि इस वीडियो को देखकर हजारों मुर्दों में जान आ जाएगी.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ह...और पढ़ें

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