JNU के गार्ड ने 'जूली-जूली..' गाने पर किया इतना जबरदस्त डांस, लोग बोले- 'मिथुन दा को भी कर दिया फेल'

JNU Security Guard Dance Video: जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) का नाम एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है. हालांक इस बार सुर्खियों की वजह कोई विवादास्पद मुद्दा नहीं, बल्कि सिक्योरिटी गार्ड का डांस (Security Guard Dance) है. सोशल मीडिया पर जेएनयू के सिक्योरिटी गार्ड का डांस वीडियो (Security Guard Dance Video) जमकर वायरल हो रहा है. वीडियो में सिक्योरिटी गार्ड 'जूली-जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली' सॉन्ग पर धमाकेदार डांस करता दिखाई दे रहा है.

इस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया पर लोग जमकर वाह-वाह कर रहे हैं. वीडियो 'जेएनयू राउंड टेबल' नामक पेज से 7 दिसंबर को ट्विटर पर शेयर किया गया है. वीडियो को 27 हजार से ज्यादा बार देख लिया गया है. वहीं इसे 1300 से ज्यादा लाइक मिल चुके हैं. इस वीडियो के साथ एक जबरदस्त कैप्शन भी लिखा है. वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा गया है, 'कला कभी मरती नहीं.'

डेढ़ मिनट का यह वीडियो जेएनयू के डांस क्लब में बनाया गया है. वीडियो में आप देख सकते हैं कि 'जूली-जूली' गाने पर जेएनयू का एक सिक्योरिटी गार्ड डांस करता है. वह वर्दी भी पहना हुआ है. सॉन्ग जैसे-जैसे आगे बढ़ता जाता है, वैसे-वैसे गार्ड के स्टेप्स भी जबरदस्त होते जा रहे हैं. डांस के लिए वह अपने हाथ-पैरों का बखूबी इस्तेमाल कर रहा है. गार्ड इतना जबरदस्त डांस कर रहा है कि उसके आस-पास मौजूद लोग भी उसके साथ थिरकने लगते हैं. देखें वीडियो-

The Art of an artist never dies!!!!....

Dance of JNU security guard ji.... #artist #JNU @JNU_Photos @ndtv @ScoopWhoop @TheLallantop pic.twitter.com/fUrrzYMCZl

— JNU ROUND TABLE (@Jnuroundtable) December 7, 2021