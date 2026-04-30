'मैं स्कूल ही तोड़ दूंगा!' टीचर को ही मिल गई खुली धमकी, नन्हे उस्ताद का स्वैग देख नहीं रुकेगी आपकी हंसी

Viral Kid Threatening Teacher Video: स्कूल की दुनिया में बच्चों की मासूमियत अक्सर ऐसे पल बना देती है, जो सीधे दिल तक पहुंच जाते हैं. इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक छोटा बच्चा अपनी टीचर से नाराज होकर उन्हें 'धमकी' देता नजर आ रहा है.
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Viral Kid Threatening Teacher Video: सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे वीडियो वायरल होते हैं, जो तनाव भरे माहौल में भी हंसी के फुहारे छोड़ देते हैं. ऐसे ही एक बच्चे का वीडियो इस समय इंटरनेट पर धूम मचा रहा है. इस वीडियो में एक बच्चा अपनी टीचर को बड़े ही आराम से 'धमकी' दे रहा है, लेकिन उसकी मासूमियत ने लोगों का गुस्सा नहीं, बल्कि दिल जीत लिया है. वायरल हो रहे इस वीडियो में एक नन्हा बच्चा अपनी टीचर से किसी बात पर नाराज हो गया है और अपने ही अंदाज में उन्हें 'नतीजे भुगतने' की चेतावनी दे रहा है. इस वायरल वीडियो ने बचपन की उन यादों को ताजा कर दिया है, जब स्कूल में मैडम से रूठना और मनाना रोज की बात हुआ करती थी.
वायरल वीडियो में एक छोटा बच्चा क्लास में खड़ा नजर आता है. टीचर उससे कुछ कहती हैं, जिस पर वह तुरंत नाराज हो जाता है. उसके चेहरे पर गुस्सा दिखता है, लेकिन उसकी बातों में बचपना साफ झलकता है. बातचीत के दौरान बच्चा अपनी उंगली दिखाते हुए कहता है, 'मैडम जी, देख लेना फिर आप...'. वह जिस तरह से अपनी बात रख रहा है, उससे साफ पता चलता है कि वह गुस्सा होने का नाटक कर रहा है या अपनी टीचर से लाड़ जता रहा है.
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सोशल मीडिया यूजर्स इस बात से हैरान हैं कि इतना छोटा बच्चा इतने आत्मविश्वास के साथ कैसे बोल रहा है. टीचर भी बच्चे के इस अंदाज को एन्जॉय कर रही हैं और उसकी बातों को रिकॉर्ड कर रही हैं. बच्चा गुस्से में टीचर से कहता है कि अगर उन्होंने उसे परेशान किया, तो वह अपने पापा को बुला लेगा. उसका अंदाज इतना मासूम है कि सुनने वाले हंसने लगते हैं. वह बार-बार अपनी बात दोहराता है, जैसे वह सच में बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहा हो.
क्लास में टीचर ने कहा पढ़ाई करो तो छोटे बच्चे ने गुस्से में आकर कहा - मैं तुम्हारा स्कूल तोड़ दूंगा..
आपने भी बचपन में कोई ऐसी धमकी स्कूल में दी थी?? pic.twitter.com/pSnG6Sy479
मिच्च मसाला (@micchamasala) April 29, 2026
वीडियो में देखा जा सकता है कि टीचर भी बच्चे की बात सुनकर मुस्कुरा देती हैं. वह उसे समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन बच्चे का गुस्सा जल्दी शांत नहीं होता. हालांकि माहौल पूरी तरह हल्का और मजेदार बना रहता है. वह बच्चा बोलता है, 'मैं स्कूल ही तोड़ दूंगा.' यह सुनकर टीचर प्यार से बोलती हैं कि क्या मेरा स्कूल तोड़ दोगे, और बच्चा अपनी बात पर टिका रहता है कि तोड़ दूंगा-तोड़ दूंगा. टीचर फिर प्यार से बोलती हैं कि अरे मत तोड़ना. इसके बाद वह एक दूसरे बच्चे से उसे पकड़कर लाने को बोलती हैं और धमकी देने वाले बच्चे के पास आने पर कहती हैं, 'ये बताओ, मैं पढ़ने के लिए बोलती हूं तो गुस्सा होते हो.' वहीं बच्चा धीमी आवाज में फिर से स्कूल तोड़ने की बात करता है.
वीडियो वायरल होने के बाद लोग इस पर मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं. यूजर इस वीडियो पर कमेंट कर रहे हैं कि 'यह आज की जनरेशन का स्वैग है, टीचर भी अब बच्चों से प्यार से पेश आती हैं.' कई लोगों ने लिखा कि हमारे जमाने में तो हम टीचर के सामने नजरें भी नहीं उठा पाते थे, लेकिन यह देखकर अच्छा लगा कि अब क्लासरूम का माहौल इतना दोस्ताना है.
तनाव भरी जिंदगी में बच्चों के ऐसे मासूम और फनी वीडियो एक 'स्ट्रेस बस्टर' का काम करते हैं. यह वीडियो उस खास बॉन्डिंग को दिखाता है, जो एक टीचर और छात्र के बीच होती है, जहां पढ़ाई के साथ-साथ हंसी-मजाक भी चलता रहता है.
कई लोगों ने कमेंट में लिखा कि इस वीडियो को देखकर उन्हें अपना बचपन याद आ गया. जब छोटी-छोटी बातों पर हम भी इसी तरह नाराज हो जाते थे और अपने घरवालों का नाम लेकर 'धमकी' देते थे. आज के समय में जहां सोशल मीडिया पर अक्सर तनाव भरी खबरें देखने को मिलती हैं, वहां इस तरह के हल्के-फुल्के वीडियो लोगों को राहत देते हैं. यह हमें याद दिलाते हैं कि जिंदगी में मुस्कुराने के छोटे-छोटे मौके कितने जरूरी होते हैं.
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