Viral Video: सड़क पर दो दोस्तों के बीच हुई भयंकर लड़ाई, झगड़ा रोकने के लिए लड़के ने कार से मारी टक्कर!

Kid Breaks Off Fight Between Two Friends: कभी-कभी दो दोस्तों के बीच लड़ाई हो जाती है और फिर आस-पास के लोग खड़े होकर मजाक बना रहे होते हैं. इस दौरान बेहद ही कम ही लोग होते हैं जो मामले को शांत कराने की कोशिश करते हैं. अगर कुछ लोग लड़ाई रोकने का प्रयास करते हैं तो उन्हें डर होता है कि लड़ने वाले शख्स कहीं उनपर ही न बरस पड़े. हालांकि, मामले को शांत करने वाले लोग बातचीत से हल करने की सलाह देते हैं, लेकिन एक बच्चे ने दो दोस्तों के बीच की लड़ाई को रोकने के लिए अजीबोगरीब तरीका अपनाया.

बीच सड़क पर आपस में भिड़ गए दो दोस्त

सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले इस वीडियो में देखा जा सकता है कि बीच सड़क पर कई बच्चे मौजूद होते हैं और दो दोस्तों के बीच आपस में लड़ाई हो जाती है. दोनों ही लड़के एक-दूसरे को जोर-जोर से मुक्का मारने लगते हैं. उनमें से एक लड़का ऐसे फाइट कर रहा था, जैसे कि वह बॉक्सिंग रिंग में खड़ा हुआ हो. उसने अपने दोस्त को जोर-जोर से कई मुक्के मारे. तभी इसी ग्रुप का एक बच्चा छोटी कार लेकर सड़क पर आता है. उसने झगड़े को रोकने के लिए अजीबोगरीब तरीका अपनाया. उसने दोनों ही लड़कों के बीच अपनी गाड़ी से टक्कर मार दी, जिसकी वजह से एक बच्चा सड़क पर गिर गया.

देखें वीडियो-

This kid has been playing too much gta pic.twitter.com/lDX2Krk8sh — 2020 Vids (@2020vidz) May 4, 2022

झगड़ा को रोकने के लिए तीसरे बच्चे ने किया ऐसा

सड़क पर गिरते ही दो बच्चों में चल रही फाइट रुक जाती है और दोनों का ही माइंड डायवर्ट हो जाता है. गाड़ी से टक्कर मारने वाला बच्चा तुरंत फरार हो जाता है और वहां मौजूद सभी लोग उसी तरफ देखने लगते हैं. हालांकि, कुछ ही सेकेंड का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. इस वीडियो को ट्विटर पर @2020vidz नाम के अकाउंट द्वारा शेयर किया गया है. 14 सेकेंड वाले इस वीडियो को साढ़े सात लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. इतना ही नहीं, 46 हजार से ज्यादा लाइक्स और 4700 से अधिक रीट्वीट हो चुके हैं.