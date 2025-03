Viral Video : किंग कोबरा ने अजगर को दबोचा, सांपों की जोरदार फाइट देख हिल जाएगा दिमाग!

Viral Video : इंडोनेशिया के घने जंगलों में किंग कोबरा और रेटिकुलेटेड पाइथन के बीच होने वाली खतरनाक लड़ाइयां काफी मशहूर हैं, जहां दोनों अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हैं. हाल ही में एक वीडियो सामने आया जिसमें किंग कोबरा ने अजगर को बुरी तरह जकड़ रखा था. दुनिया के सबसे लंबे जहरीले साँप के लिए यह स्थिति चौंकाने वाली थी, क्योंकि इस बार वह पाइथन के आगे बेबस नजर आ रहा था. इस रोमांचक भिड़ंत का वीडियो X पर @AMAZlNGNATURE ने शेयर किया, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

कोबरा की पकड़ से नहीं बच सका पाइथन

वीडियो में साफ दिख रहा है कि विशालकाय कोबरा ने अपनी ताकत से अजगर को कसकर लपेट लिया और उसे बुरी तरह दबोच रखा था. अजगर खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन कोबरा की मजबूत पकड़ के आगे उसकी एक न चली. कोबरा अपनी ताकत से अजगर को कुचलने में जुटा था. आमतौर लोगों का कहना है कि इस जबरदस्त मुकाबले में कोबरा ने पूरी तरह बाजी मार ली, और इस रोमांचक नजारे ने सभी को दंग कर दिया.

कोबरा का अचूक दांव

कोबरा अपनी जहरीली फुंकार के लिए जाना जाता है. वीडियो में देखा गया कि कोबरा ने पहले ही अजगर को अपनी मजबूत पकड़ में ले लिया, जिससे अजगर को काटने का मौका ही नहीं मिला. दम घुटने से उसकी हालत नाजुक होती जा रही थी, और ऐसा लग रहा था कि वह बच नहीं पाएगा. जंगल में इन दोनों के बीच आमतौर पर जबरदस्त भिड़ंत होती है, लेकिन इस बार कोबरा ने पूरी तरह बाजी मार ली. लोग इस पर कमेंट कर रहे हैं.

सोशल मीडिया पर छाया वीडियो

>

इस खतरनाक लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है. कोई इसे शेयर करते हुए मजे ले रहा है, तो कोई जंगल के इस दिलचस्प मुकाबले पर हैरान है. एक यूजर ने मजाक में लिखा, "कोबरा ने अजगर को रोलर कोस्टर बना दिया!"

The vicious cycle of survival of the fittest between the largest venomous snake on the planet, the King Cobra vs the longest non-venomous snake on the planet the Reticulated Python!

They both share the jungle floor in Indonesia

Who do you think won the battle? pic.twitter.com/mYnbu7YSh6

— Nature is Amazing (@AMAZlNGNATURE) April 27, 2024