तपती गर्मी में नल के नीचे बैठा था कोबरा! शख्स ने जैसे ही सिर पर डाली पानी से भरी बाल्टी तो हुआ कुछ ऐसा

सोशल मीडिया (Social Media) पर रोंगटे खड़े कर देने वाले कई वीडियो काफी वायरल (Viral Video) हो रहे हैं, जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे. करीब दो साल पुराना एक और वीडियो फिर से इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है. गर्मी के शुरू होते ही कई ऐसे वीडियो वायरल होने लगे, जिसे आप अपने दोस्तों से शेयर करना चाहते हैं. गर्मी के दौरान एक शख्स किंग कोबरा (King Cobra) को नहलाता नजर आया. वीडियो काफी वायरल (Viral Video) हो रहा है. इस वीडियो को दो साल पहले सुशांत नंदा (Sushanta Nanda) ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया था.

वीडियो में देखा जा सकता है कि कोबरा गर्मी में नल के पास बैठा है और एक शख्स उस पर पानी की बाल्टी डाल रहा है. इस वीडियो को खूब पसंद किया जा रहा है. शख्स को ट्रेंड सांप पकड़ने वाला बताया जा रहा है. देखा जा सकता है कि वह कैसे कोबरा के सिर पर हाथ फेर रहा है और फिर पानी डाल रहा है. माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर वीडियो साझा करते हुए सुशांत नंदा ने लोगों को चेतावनी दी कि घर पर इस तरह का स्टंट न करें. उन्होंने लिखा, 'खतरनाक हो सकता है. कृपया कोशिश न करें.'

देखें वीडियो-

Summer time..

And who doesn’t like a nice head bath

Can be dangerous. Please don’t try. pic.twitter.com/ACJpJCPCUq

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) May 24, 2020