/न टिफिन, न पूरा खाना... पानी के साथ बिस्किट खाकर बुझाई पेट की आग! मजदूर का इमोशनल Video देख पसीज जाएगा दिल

मजदूर की जिंदगी बाहर से देखने में जितनी साधारण लगती है, उसके पीछे उतनी ही मेहनत छिपी होती है. कई लोगों के लिए हर रोज काम पर जाना सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि परिवार का चूल्हा जलाने की मजबूरी होती है. मौसम कैसा भी हो, काम रुक जाए तो घर का बजट बिगड़ सकता है. वायरल वीडियो में भी मजदूर काम के दौरान खाने के लिए बेहद साधारण चीज का सहारा लेता दिख रहा है. हालांकि, वीडियो में दिखाई दे रहे शख्स की निजी जिंदगी, आर्थिक स्थिति या उस दिन उसने सिर्फ बिस्किट ही क्यों खाए, इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है. फिर भी इस दृश्य ने लोगों को एक बड़ा सवाल जरूर सोचने पर मजबूर कर दिया है. क्या हम उन लोगों की मेहनत और परेशानियों को उतनी अहमियत देते हैं, जितनी देनी चाहिए? जिस मजदूर की मेहनत से सड़क, घर और इमारतें तैयार होती हैं, उसकी अपनी जिंदगी कितनी मुश्किल है, यह अक्सर हमारी नजर से दूर रहता है.