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न टिफिन, न पूरा खाना... पानी के साथ बिस्किट खाकर बुझाई पेट की आग! मजदूर का इमोशनल Video देख पसीज जाएगा दिल

काम के बीच बिस्किट और पानी से भूख मिटाते मजदूर का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में मजदूर कड़ी मेहनत के बीच थोड़ी देर रुककर बिस्किट खाता और पानी पीता दिखाई दे रहा है. चेहरे पर थकान के बावजूद उसकी मुस्कान लोगों का दिल जीत रही है. सोशल मीडिया यूजर्स इसे मेहनतकश लोगों के संघर्ष और परिवार के लिए किए जाने वाले रोज के त्याग से जोड़ रहे हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 08, 2026, 02:15 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 02:15 PM IST
न टिफिन, न पूरा खाना... पानी के साथ बिस्किट खाकर बुझाई पेट की आग! मजदूर का इमोशनल Video देख पसीज जाएगा दिल
Image Credit: Image credit: X/@AvaniSingh05

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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