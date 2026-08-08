/न टिफिन, न पूरा खाना... पानी के साथ बिस्किट खाकर बुझाई पेट की आग! मजदूर का इमोशनल Video देख पसीज जाएगा दिल

हम हर रोज अपने आसपास कई लोगों को काम करते देखते हैं. कोई सड़क बना रहा होता है, कोई बिल्डिंग खड़ी कर रहा होता है और कोई धूप में घंटों मेहनत कर अपना घर चला रहा होता है. लेकिन उनकी जिंदगी में हर दिन कितनी मुश्किलें आती हैं, इस पर शायद ही हमारा ध्यान जाता है.
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो इसी अनदेखी जिंदगी की तरफ लोगों का ध्यान खींच रहा है. वीडियो में एक मजदूर काम के बीच थोड़ी देर आराम करता नजर आता है. उसके पास खाने के लिए कोई बड़ा टिफिन या भरपूर खाना नहीं, बल्कि सिर्फ बिस्किट का छोटा पैकेट और पानी दिखाई देता है. वह आराम से पानी के साथ बिस्किट खाता है और फिर दोबारा अपने काम में जुट जाता है. इस दौरान उसके चेहरे पर कोई शिकायत नजर नहीं आती. बल्कि वह एकदम शांत दिखाई दे रहा है. यही छोटी सी तस्वीर अब इंटरनेट पर लोगों को भावुक कर रही है.
मजदूर की जिंदगी बाहर से देखने में जितनी साधारण लगती है, उसके पीछे उतनी ही मेहनत छिपी होती है. कई लोगों के लिए हर रोज काम पर जाना सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि परिवार का चूल्हा जलाने की मजबूरी होती है. मौसम कैसा भी हो, काम रुक जाए तो घर का बजट बिगड़ सकता है. वायरल वीडियो में भी मजदूर काम के दौरान खाने के लिए बेहद साधारण चीज का सहारा लेता दिख रहा है. हालांकि, वीडियो में दिखाई दे रहे शख्स की निजी जिंदगी, आर्थिक स्थिति या उस दिन उसने सिर्फ बिस्किट ही क्यों खाए, इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है. फिर भी इस दृश्य ने लोगों को एक बड़ा सवाल जरूर सोचने पर मजबूर कर दिया है. क्या हम उन लोगों की मेहनत और परेशानियों को उतनी अहमियत देते हैं, जितनी देनी चाहिए? जिस मजदूर की मेहनत से सड़क, घर और इमारतें तैयार होती हैं, उसकी अपनी जिंदगी कितनी मुश्किल है, यह अक्सर हमारी नजर से दूर रहता है.
Every day, countless men silently make sacrifices that often go unnoticed. This viral video shows a labourer taking a lunch break with nothing more than a packet of biscuits and water. While the exact circumstances behind the video are unverified, it has touched millions by… pic.twitter.com/sMfaeCuLej
— Avani Singh (@AvaniSingh05) August 7, 2026
इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इसे परिवार की जिम्मेदारियों से जोड़कर देखा. लोगों का कहना है कि मेहनत करने वाले कई लोग अपनी छोटी-छोटी जरूरतों को पीछे रखकर बच्चों और परिवार की जरूरतों को पहले पूरा करते हैं. एक मजदूर के लिए दिनभर की मेहनत के बाद मिलने वाली कमाई सिर्फ उसकी अपनी जरूरतों के लिए नहीं होती. उसी कमाई से घर का राशन आता है, बच्चों की पढ़ाई होती है और परिवार की दूसरी जरूरतें पूरी होती हैं. ऐसे में कई बार खुद की पसंद और आराम पीछे छूट जाते हैं. यही वजह है कि वीडियो में बिस्किट खाते मजदूर की तस्वीर लोगों को सिर्फ एक सामान्य लंच ब्रेक नहीं लग रही. कई यूजर्स के लिए यह उस मेहनत की तस्वीर बन गई है, जिसे देश के लाखों परिवार हर दिन अपनी आंखों के सामने देखते हैं.
वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर होने के बाद तेजी से वायरल हो गया. बड़ी संख्या में लोग इसे देखकर लाइक और कमेंट कर रहे हैं. कुछ यूजर्स ने मजदूर की सादगी और चेहरे की मुस्कान की तारीफ की, तो कई लोगों ने लिखा कि ऐसे मेहनतकश लोगों के सम्मान के बारे में समाज को ज्यादा सोचने की जरूरत है. एक यूजर ने लिखा कि हम छोटी-छोटी परेशानियों को लेकर शिकायत करते रहते हैं, जबकि कई लोग सीमित साधनों में भी अपना जीवन आगे बढ़ाते हैं. दूसरे यूजर ने कहा कि परिवार की जिम्मेदारी निभाने वाले हर मेहनतकश इंसान के पीछे एक ऐसी कहानी होती है, जिसे हम शायद कभी जान ही नहीं पाते.
वायरल वीडियो की पूरी परिस्थिति भले ही सामने न आई हो, लेकिन उसमें दिखाई देने वाला दृश्य अपने आप में लोगों को रोककर सोचने पर मजबूर कर रहा है. जिंदगी की मुश्किलों के बीच भी काम करते रहना और चेहरे पर मुस्कान बनाए रखना आसान नहीं होता. हमारे आसपास मौजूद मजदूर, डिलीवरी राइडर, सफाई कर्मचारी, किसान और दूसरे मेहनतकश लोग हर दिन अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाते हैं. उनकी मेहनत अक्सर खबर नहीं बनती, लेकिन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी उन्हीं की मेहनत से चलती है. शायद इस वीडियो की सबसे बड़ी बात भी यही है.
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