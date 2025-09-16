Video: IPS की मां हूं, सबको जेल भिजवा दूंगी... एक्सीडेंट के बाद भड़की महिला ने कही ये कैसी बातें?
Advertisement
trendingNow12924414
Hindi Newsजरा हटके

Video: IPS की मां हूं, सबको जेल भिजवा दूंगी... एक्सीडेंट के बाद भड़की महिला ने कही ये कैसी बातें?

Viral Video: वीडियो में दिख रहा है कि महिला स्कूटी से जा रही थी और गलती से एक कार को खरोंच दिया. जब कार मालिक ने उनसे नुकसान की भरपाई करने की बात कही तो महिला भड़क गईं. उन्होंने युवकों को डांटना शुरू कर दिया और खुद को IPS अफसर की मां बताते हुए धमकाने लगीं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Sep 16, 2025, 02:47 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Video: IPS की मां हूं, सबको जेल भिजवा दूंगी... एक्सीडेंट के बाद भड़की महिला ने कही ये कैसी बातें?

IPS Officer Mother Viral Video: सरकारी अफसर और उनके परिवार से अक्सर उम्मीद की जाती है कि वे सार्वजनिक जगहों पर सादगी और अनुशासन का पालन करेंगे. लेकिन कुछ लोग अपने रिश्तों का गलत इस्तेमाल करने लगते हैं. ऐसा ही एक मामला हल्द्वानी से सामने आया है, जहां एक मामूली सड़क हादसे के बाद एक महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. हालांकि, ये वीडियो जुलाई महीने का है लेकिन अभी भी यह वायरल हो रहा है.

यह भी पढ़ें: तुम मेरा वीडियो मत बनाओ... ट्रेन के AC डिब्बे में सिगरेट पीती हुई महिला को यात्रियों ने पकड़ा तो जमकर कलेश मचाया

क्या हुआ था सड़क पर हादसे के दिन?

Add Zee News as a Preferred Source

वीडियो में दिख रहा है कि महिला स्कूटी से जा रही थी और गलती से एक कार को खरोंच दिया. जब कार मालिक ने उनसे नुकसान की भरपाई करने की बात कही तो महिला भड़क गईं. उन्होंने युवकों को डांटना शुरू कर दिया और खुद को IPS अफसर की मां बताते हुए धमकाने लगीं.

 

 

महिला ने क्या कहा और क्यों हुआ विवाद?

वीडियो में महिला कहती सुनाई दीं, “पता है मैं IPS की मां हूं, अभी सबको जेल भिजवा दूंगी. मेरे बेटे ने मेहनत की है, तुम्हारी तरह आवारागर्दी नहीं की.” जब युवकों ने कहा कि वे भी IPS की तैयारी कर रहे हैं तो महिला बोलीं, “पेपर दे दो, पास नहीं होगे. कभी सफल नहीं होगे.” इस भाषा और घमंडी रवैये ने वीडियो को और भी चर्चा का विषय बना दिया. वीडियो के सामने आते ही इंस्टाग्राम और ट्विटर पर लोग जमकर प्रतिक्रिया देने लगे. एक यूजर ने लिखा, “IPS बेटा बोलेगा: मां, मैंने ये बनने के लिए मेहनत की थी?” दूसरे ने लिखा, “बेटा नाम कमा रहा है और मां ऐसा कर रही है.”

यह भी पढ़ें: मैं अपनी बीवी का असिस्टेंट... LinkedIn पर खुलेआम लिखा ऐसा पोस्ट तो लोग बोले- असली मर्द तो...

खबरों के अनुसार यह घटना उत्तराखंड के हल्द्वानी स्थित MBPG कॉलेज के पास की है. यहां पर राहगीरों ने ही महिला का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसके बाद यह तेजी से वायरल हो गया. 

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

Viral Video

Trending news

हजारों ट्रकों में लदे फल श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर क्यों सड़ रहे? मचा बवाल
#Jammu Kashmir
हजारों ट्रकों में लदे फल श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर क्यों सड़ रहे? मचा बवाल
पूर्व CEC एसवाई कुरैशी पर भड़के अमित मालवीय, कार्यकाल पर उठा दिए सवाल
amit malviya
पूर्व CEC एसवाई कुरैशी पर भड़के अमित मालवीय, कार्यकाल पर उठा दिए सवाल
Bhima Koregaon Case: आरोपी महेश राउत को SC से राहत, मिली 6 महीने की जमानत
Bhima Koregaon
Bhima Koregaon Case: आरोपी महेश राउत को SC से राहत, मिली 6 महीने की जमानत
'गेस्ट हाउस में नहीं इसी छोटे कमरे में रहूंगा', फडणवीस ने बताया पीएम मोदी का हिस्सा
Devendra Fadnavis
'गेस्ट हाउस में नहीं इसी छोटे कमरे में रहूंगा', फडणवीस ने बताया पीएम मोदी का हिस्सा
तेलंगाना में ACB की बड़ी कार्रवाई, बिजली विभाग के ADO के घर 15 टीमों ने की छापेमारी
Telangana
तेलंगाना में ACB की बड़ी कार्रवाई, बिजली विभाग के ADO के घर 15 टीमों ने की छापेमारी
बाढ़ प्रभावित इलाकों में पंजाब सरकार ने लगाये हेल्थ कैंप, पहले दिन आए 51 हजार लोग
Punjab Flood
बाढ़ प्रभावित इलाकों में पंजाब सरकार ने लगाये हेल्थ कैंप, पहले दिन आए 51 हजार लोग
ट्रंप के टैरिफ की आरएसएस ने खोजी काट, स्‍वदेशी जागरण मंच ने बनाया ये प्‍लान
rss
ट्रंप के टैरिफ की आरएसएस ने खोजी काट, स्‍वदेशी जागरण मंच ने बनाया ये प्‍लान
नशे के खिलाफ आज अमित शाह का बड़ा एक्शन, शुरू होगी नई मुहीम
amit shah
नशे के खिलाफ आज अमित शाह का बड़ा एक्शन, शुरू होगी नई मुहीम
पहाड़ों में फिर लौटी तबाही, मंडी में बारिश का ऐसा तांडव, जलमग्न हुआ सबकुछ, 3 की मौत
Monsoon
पहाड़ों में फिर लौटी तबाही, मंडी में बारिश का ऐसा तांडव, जलमग्न हुआ सबकुछ, 3 की मौत
नए विवाद में फंस गए राहुल गांधी, गुरुद्वारे में सिरोपा पहनाए जाने पर क्यों बवाल?
Rahul Gandhi
नए विवाद में फंस गए राहुल गांधी, गुरुद्वारे में सिरोपा पहनाए जाने पर क्यों बवाल?
;