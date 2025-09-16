Video: IPS की मां हूं, सबको जेल भिजवा दूंगी... एक्सीडेंट के बाद भड़की महिला ने कही ये कैसी बातें?

IPS Officer Mother Viral Video: सरकारी अफसर और उनके परिवार से अक्सर उम्मीद की जाती है कि वे सार्वजनिक जगहों पर सादगी और अनुशासन का पालन करेंगे. लेकिन कुछ लोग अपने रिश्तों का गलत इस्तेमाल करने लगते हैं. ऐसा ही एक मामला हल्द्वानी से सामने आया है, जहां एक मामूली सड़क हादसे के बाद एक महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. हालांकि, ये वीडियो जुलाई महीने का है लेकिन अभी भी यह वायरल हो रहा है.

क्या हुआ था सड़क पर हादसे के दिन?

वीडियो में दिख रहा है कि महिला स्कूटी से जा रही थी और गलती से एक कार को खरोंच दिया. जब कार मालिक ने उनसे नुकसान की भरपाई करने की बात कही तो महिला भड़क गईं. उन्होंने युवकों को डांटना शुरू कर दिया और खुद को IPS अफसर की मां बताते हुए धमकाने लगीं.

महिला ने क्या कहा और क्यों हुआ विवाद?

वीडियो में महिला कहती सुनाई दीं, “पता है मैं IPS की मां हूं, अभी सबको जेल भिजवा दूंगी. मेरे बेटे ने मेहनत की है, तुम्हारी तरह आवारागर्दी नहीं की.” जब युवकों ने कहा कि वे भी IPS की तैयारी कर रहे हैं तो महिला बोलीं, “पेपर दे दो, पास नहीं होगे. कभी सफल नहीं होगे.” इस भाषा और घमंडी रवैये ने वीडियो को और भी चर्चा का विषय बना दिया. वीडियो के सामने आते ही इंस्टाग्राम और ट्विटर पर लोग जमकर प्रतिक्रिया देने लगे. एक यूजर ने लिखा, “IPS बेटा बोलेगा: मां, मैंने ये बनने के लिए मेहनत की थी?” दूसरे ने लिखा, “बेटा नाम कमा रहा है और मां ऐसा कर रही है.”

खबरों के अनुसार यह घटना उत्तराखंड के हल्द्वानी स्थित MBPG कॉलेज के पास की है. यहां पर राहगीरों ने ही महिला का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसके बाद यह तेजी से वायरल हो गया.