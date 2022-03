तेंदुए ने Mercedes की फैक्ट्री में मचाया आतंक, 6 घंटे तक इधर-उधर भागते रहे लोग

पुणे स्थित मर्सिडीज बेंज की विशाल फैक्ट्री (Mercedes Benz Factory) में एक अजीबोगरीब घटना (Weird Incident) देखने को मिली. फैक्ट्री के अंदर तेंदुआ टहल रहा था, जिससे प्लांट को आंशिक रूप से खाली कर दिया गया और लगभग 6 घंटे तक ऑपरेशंस रुक गया. वाइल्ड लाइफ की एसओएस टीम के लंबे और कठिन प्रयासों के बाद तेंदुए को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.

चाकन प्लांट (Chakan Plant) के कर्मचारी लग्जरी कार निर्माण कारखाने के परिसर में एक वयस्क तेंदुए को घूमते हुए देखकर घबरा गए और अलार्म बजाया. शुरुआती दहशत शांत होने के बाद महाराष्ट्र वन विभाग की एक टीम पहुंची और 100 एकड़ प्रोडक्शन फैसिलिटी पर स्थिति को संभाला. हालांकि, लोग तेंदुए से डरकर इधर-उधर भागते रहे.

मानिकदोह तेंदुआ बचाव केंद्र (Manikdoh Leopard Rescue) से एक वर्ल्डवाइड एसओएस टीम और पशु चिकित्सकों को तेंदुए को पकड़ने और सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बुलाया गया. इस बीच, एहतियात के तौर पर, स्थानीय पुलिस की सलाह पर आसपास के श्रमिकों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया.

Surprise visitor at @MercedesBenzInd car plant today

Forest dept officials are trying to rescue the Leopard. All employees told to go home, no production or dispatches today pic.twitter.com/PelLyiXSKA

— Sirish Chandran (@SirishChandran) March 21, 2022