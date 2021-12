Viral Video: घर के अंदर घुसा तेंदुआ, पालतू कुत्ते पर किया हमला; फिर जो हुआ, अंदाजा भी नहीं लगा सकते आप

सोशल मीडिया (Social Media) पर एक चौंकाने वाला वीडियो वायरल (Viral Video) हो रहा है जिसमें एक तेंदुए को एक घर में घुसकर कुत्ते पर हमला करते देखा जा सकता है. वीडियो को भारतीय वन सेवा (IFS) के अधिकारी परवीन कासवान ने ट्विटर पर शेयर करते हुए कैप्शन के साथ साझा किया. कैप्शन में उन्होंने लिखा, 'उस तेंदुए को देखें. किसी के पास बचाने का मौका ही नहीं मिला.' एक ट्विटर यूजर ने दावा किया कि यह घटना मध्य प्रदेश के छतरपुर की है.

सीसीटीवी (CCTV) में कैद हुए खौफनाक वीडियो में एक घर के सामने के गेट का शॉट दिखाई दे रहा है. आंगन में घर में रहने वाले पालतू कुत्ते को गेट के पास खड़े होकर किसी चीज पर भौंकते देखा जा सकता है. कुछ ही सेकेंड में कुत्ता मौके से फरार हो जाता है. थोड़ी देर बाद, एक तेंदुआ गेट के ऊपर से आंगन में कूदता है और कुत्ते का पीछा करता है. अगले कुछ सेकंड्स में, आप कुत्ते को नहीं देख सकते हैं, लेकिन आप उसे संघर्ष करते हुए और हमला करते हुए सुन सकते हैं. इसके बाद तेंदुआ कुत्ते को मुंह में पकड़कर फिर से गेट के ऊपर से कूदकर परिवार के पालतू जानवर को उठा ले जाता है.

See that leopard. Others don’t stand a chance. Via WA. pic.twitter.com/Ha3X9eBwWl

