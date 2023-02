Viral Video: कुएं में बिल्ली सामने देख सहम गया तेंदुआ, दहाड़ना भूल दुबकने लगा खतरनाक शिकारी; देखें वायरल वीडियो

Leopard Fell Into a well While Chasing a Cat: आजकल दिल्ली-एनसीआर में तेंदुए का खूब शोर मचा हुआ है. गाजियाबाद की कोर्ट में वह 6 घंटे तक दहशत फैला चुका है. ग्रेटर नोएडा की सोसायटी में भी वह कई बार देखा गया है. बेहद खूंखार प्रवृति वाला यह जानवर अपनी तेज फुर्ती और जबरस्त हमले की क्षमता के लिए जाना जाता है. सामने दिख रहे अपने शिकार को वह पलक झपकते ही कब्जे में ले लेता है. लेकिन जब कुएं में उसका सामना एक बिल्ली से हुआ तो वह दहाड़ने के बजाय एक कोने में बैठकर दुबकने लगा. वहीं बिल्ली उस पर हमलावर वार करने लगी. यह दिलचस्प वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

IFS सुरेंद्र मेहरा ने शेयर किया वीडियो

ट्विटर पर यह वीडियो IFS अधिकारी सुरेंद्र मेहरा ने शेयर किया है, जिसे अब तक 3 लाख 70 से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. वीडियो के साथ सुरेंद्र मेहरा ने लिखा, 'जब जिंदगी और मौत के बीच फैसला हो तो खुद का सर्वाइवल बाकी चीजों की तुलना में ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है. बिल्ली का पीछा करते हुए एक तेंदुआ कुएं में गिर गया.'

सहमे तेंदुआ पर बिल्ली कर रही है वार

बताया जा रहा है कि यह वीडियो महाराष्ट्र के नासिक का है, जहां पर एक तेंदुआ बिल्ली का पीछा कर रहा था. उसी दौरान जान बचाने के लिए बिल्ली कुएं में कूद गई. उसके पीछे-पीछी ही तेंदुआ ने भी कुएं में छलांग लगा दी. वीडियो में दिख रहा है कि कुएं में गिरा हुआ तेंदुआ पानी में एक बल्ली के सहारे दुबका-सहमा बैठा है, जबकि बिल्ली गुस्सा होकर उस पर बार-वार कर रही है.

