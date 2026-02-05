बौखला गया तेंदुआ जब हिरण ने यूं बनाया बेवकूफ, देखें 28 सेकंड का मजेदार VIDEO

Leopard Deer Funny Video : कई बार हमें पता भी नहीं होता कि कोई हमारे पीछे से वार करने वाला है और अगर ऐसे में अटैक करने वाला बेवकूफ बन जाए तो राहत की सांस लेंगे. एक वीडियो इंटरनेट (Viral Video) पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक हिरण मजे से घास खा रहा होता है. तभी वहां मौजूद एक तेंदुआ पीछे से धीमी चाल में हिरण की तरफ बढ़ रहा होता है. उसके बाद जैसे ही हमला करता है तो वह बेवकूफ बन जाता है. अब इस रोचक मामले के लिए आपको वीडियो देखना होगा.

तेंदुआ बन गया बेवकूफ हिरण मजे से खाता रहा घास वीडियो हो रहा वायरल

तेंदुआ कैसे बन गया बेवकूफ?

तेंदुए को पता भी नही था कि उसके हमले पर हिरण को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. पीछे से हमला करने के लिए जैसे ही तेंदुआ आगे बढ़ रहा था, तो उसे लगा होगा कि अब शिकार आसानी से मिल जाएगा. लेकिन जैसे ही उसने हमला किया हिरण को दबोचने में नाकामयाब हो गया. वजह यह थी कि जहां हिरण घास खा रही थी, वहां एक लोहे का जाल बिछा हुआ था. तेंदुआ उस लोहे के जाल को समझ नहीं पाया. हमले के बावजूद हिरण वहां से हिली तक नहीं. सामने खड़े तेंदुए को देखने के बाद भी हिरण वहां से भागी नहीं और घास खाती रही.

इंटरनेट पर खूब देखा जा रहा वीडियो

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो को देखने के बाद हर कोई हंस-हंसकर लोट-पोट हो रहा है. लोग तेंदुए के नाकामयाब हमले पर हंस रहे हैं. इस वीडियो को हैप्पी वर्ल्ड नाम के पेज ने अपने अकाउंट पर शेयर किया है. फिलहाल आप इस वीडियो को देखें और मजे लीजिये...

देखें VIDEO-

