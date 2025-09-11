Viral VIDEO: शेर के पिंजरे में घुसकर मस्तीखोरी कर रहा था ये लड़का, पैर दबोचा तो चिल्लाया- ओए काट लिया, काट लिया...

Trending Photos
Viral Lion Attack Video: सोशल मीडिया पर रोज नए-नए वीडियो वायरल होते हैं. कभी वे मजेदार होते हैं, कभी अजीब तो कभी इतने डरावने कि देखने वाले सहम जाएं. इस बार जो वीडियो वायरल हुआ है, उसने लोगों की धड़कनें बढ़ा दी हैं. इसमें एक शेर अचानक एक युवक पर हमला कर देता है और उसकी टांग अपने जबड़े में दबा लेता है. वीडियो में दो युवक शेर के पास खड़े नजर आते हैं. अचानक शेर एक युवक की टांग पकड़कर उसे काटने लगता है. युवक दर्द से चिल्लाता है, “अरे, काट लिया… काट लिया!” उसकी हालत देखकर कोई भी कांप उठे.
दोस्त ने कैसे दिखाई हिम्मत?
जब शेर ने युवक की टांग दबा ली, तो उसके साथ खड़ा दूसरा युवक हिम्मत दिखाते हुए डंडे से शेर को मारने लगा. लगातार कोशिशों के बाद शेर ने युवक को छोड़ दिया. इस दौरान दोनों की हालत खराब हो गई और डर के मारे उनके पसीने छूट गए. यह वीडियो अब तक 2 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. लोग लगातार इस पर अपनी राय दे रहे हैं. कुछ लोग कह रहे हैं कि शेर के पास जाना ही बेवकूफी थी. वहीं, कई यूजर्स मजाकिया अंदाज में कमेंट कर रहे हैं और इस घटना को ‘खतरनाक मस्ती’ बता रहे हैं.
अरे काट लिया
भाई की क़िस्मत अच्छी थी वरना शेर की नज़र सीधे लेग पीस पर थी।
ये सब कितना ख़तरनाक हो सकता है। pic.twitter.com/bPlH4qPhdL
— Saahira (@saahira_a) September 8, 2025
लोगों ने क्या कहा?
एक यूजर ने लिखा, “शेर से पंगा क्यों लिया? अब दो पैरों से गए थे और एक पैर से लौटे.” वहीं दूसरे ने मजाक में लिखा, “भाई की सास सामने आ गई थी क्या?” ऐसे मजेदार और तंज भरे कमेंट्स वीडियो को और वायरल बना रहे हैं. इस वीडियो से सबसे बड़ा सबक यही मिलता है कि जंगली जानवरों से मजाक करना या उन्हें छेड़ना खतरनाक हो सकता है. पलभर की मस्ती कभी जान पर भारी पड़ सकती है. अच्छा यही है कि दूरी बनाकर रखें और सुरक्षित रहें.