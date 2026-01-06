Viral Video : शेर ने जिराफ पर पीछे से किया हमला, देखें जंगल के इस खतरनाक मुकाबले का वायरल VIDEO

Viral Video : जंगल की दुनिया अपने खास नियमों पर चलती है, जहां ताकत और सामूहिकता जीवों के अस्तित्व की अहम कुंजी होती है. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें शेरों का एक झुंड एक बड़े जिराफ पर हमला करता नजर आ रहा है. वीडियो में दिख रहा है कि शेरों ने पहले जिराफ को काफी दूर तक दौड़ाया और फिर मिलकर उस पर धावा बोल दिया. जिराफ ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन शेरों की एकजुटता के आगे टिक नहीं पाया. एक शेर ने छलांग लगाकर उसकी गर्दन पर वार किया, जिससे जिराफ और कमजोर हो गया.

जिराफ की संघर्षशील कोशिश, लेकिन अंत में हार

वीडियो में जिराफ को अपनी जान बचाने के लिए जी-जान से संघर्ष करते देखा जा सकता है. वह पूरी कोशिश करता है, लेकिन शेरों की ताकत और योजनाबद्ध हमले के सामने उसकी एक न चली. आखिरकार, वह थककर गिर पड़ा और शेरों ने उसे पूरी तरह जकड़ लिया.

Add Zee News as a Preferred Source

यह नजारा जंगल के उस सख्त नियम को दर्शाता है, जिसमें सिर्फ शारीरिक बल ही नहीं, बल्कि झुंड की एकजुटता भी जीत की अहम वजह बनती है. वीडियो दिखाता है कि कैसे धैर्य और टीमवर्क के दम पर शेरों ने अपने से कई गुना बड़े जिराफ को शिकस्त दे दी.

सोशल मीडिया पर छाया वीडियो, करोड़ों बार देखा गया

इंस्टाग्राम हैंडल @__kwetukivusafaris पर साझा किया गया यह वीडियो जंगल प्रेमियों के बीच जबरदस्त चर्चा में है. वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा गया, "इस जिराफ का पीछा करते-करते घंटों बीत गए, अब यह पूरी तरह थक चुका है, लेकिन शेर दोबारा उसे गिराने की कोशिश में जुटे हैं...". इस वीडियो को अब तक 20.8 मिलियन से अधिक व्यूज और 2.57 लाख से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं. लोग इस पर खूब प्रतिक्रिया दे रहे हैं कुछ ने इसे प्रकृति का नियम बताया, तो कुछ ने जिराफ की कमजोरी पर सवाल उठाए.

यूजर्स की दिलचस्प प्रतिक्रियाएं और जंगल का सख्त कानून

इस वीडियो को देखने के बाद लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आईं. कुछ ने इसे जंगल का स्वाभाविक नियम बताया, जहां केवल ताकतवर ही जीवित रहता है. वहीं, कुछ यूजर्स का मानना था कि जिराफ शायद बीमार था, इसलिए वह जल्दी हार गया. एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा, "कैमरामैन कभी किसी की मदद नहीं करता, बस शूट करता है." इस वीडियो ने न सिर्फ जंगल के कठोर जीवन को उजागर किया, बल्कि यह भी दिखाया कि शेरों का शिकार करने का तरीका कितना योजनाबद्ध और प्रभावी होता है.