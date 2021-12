सड़क पर सामान बेच रहे बच्चों का गिफ्ट मिलने के बाद ऐसा था रिएक्शन, Video देखकर बन जाएगा आपका दिन

Viral Video: आपने सड़क किनारे सामान बेच रहे बच्चों (Little boys selling goods) को देखा होगा. आपने कई बार ये नोटिस किया होगा कि इतनी मुश्किल जिंदगी के बावजूद भी इन बच्चों (Little boys Video Viral) के चेहरे पर कभी कोई शिकन नहीं होती है और ये हमेशा हंसते-खिलखिलाते रहते हैं. अगर आपने इन बच्चों (Little boys cute video) को कभी कुछ दिया होता तो इनके चेहरे पर जो मुस्कान आती है, वह देखकर आप भी खुश हो जाते होंगे.

सड़क किनारे मेटल ज्वैलरी बेच रहे थे बच्चे

ऐसा ही एक वीडियो हमें सोशल मीडिया पर देखने को मिला है. इस वीडियो में दो छोटे बच्चे दिखाई दे रहे हैं. इन बच्चों के चेहरे की मुस्कुराहट सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रही है. इन बच्चों की मुस्कुराहट देखकर कई लोगों ने कहा कि उनका दिन बन गया है. ये दोनों छोटे बच्चे सड़क पर मेटल ज्वैलरी बेचते दिखाई दे रहे हैं.

वीडियो में आप देख सकते हैं कि दोनों बच्चे अपने हाथ में टोकरी लिए हुए हैं. इस टोकरी में बच्चों ने मेटल ज्वैलरी रखी है और उन्हें सड़क किनारे बेच रहे हैं. आप देख सकते हैं कि उन्होंने अपने गले में डोरी के सहारे टोकरी को लटका रखा है और आते-जाते लोगों को ज्वैलरी बेच रहे हैं. देखें वीडियो-

चॉकलेट पाकर बच्चों का खिल उठता है चेहरा

इसी बीच किसी ने दोनों बच्चों को चॉकलेट दी. चॉकलेट पाकर पहले तो दोनों बच्चों के चेहरे पर अजीब भाव आते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता है कि ये चॉकलेट उनके लिए है. वैसे ही उनका चेहरा खिल उठता है. वीडियो को चीज़ एडिक्ट नामक इंस्टाग्राम पेज से शेयर किया गया है.

यूजर ने वीडियो शेयर करने के साथ भावुक कर देना वाला कैप्शन लिखा है. यूजर ने लिखा, "आपसे मैं कुछ अच्छा करने का आग्रह करता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह छोटा है या बड़ा है, सिर्फ हर रोज कुछ अच्छा करिए और किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाइए.' यह वीडियो इतना ज्यादा पसंद किया जा रहा है कि शेयर करने के बाद से अब तक इसको 9.8 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं.

