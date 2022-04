Viral Video: जंगली चील के अंडे सेने की लाइव फुटेज हुई वायरल, छिपे हुए कैमरे में दिखा अनोखा नजारा

Viral Video: एक छिपे हुए कैमरे ने यूके में एक जंगली सफेद पूंछ वाले चील के अंडे सेने का पहला लाइव फुटेज कैप्चर किया. रिपोर्ट्स के अनुसार, रॉयल सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स (RSPB) एबरनेथी सेंटर के कर्मचारियों और विजिटर्स ने बीते शुक्रवार यानी 8 अप्रैल, शाम 7.43 बजे हैचिंग की लाइव फुटेज देखी. 'द गार्जियन' की एक रिपोर्ट के अनुसार, मार्च की शुरुआत में ईगल सोहना और फिन (Sohna and Finn) द्वारा इस्तेमाल किए गए घोंसले में अंडे देखे जाने के तुरंत बाद हैचिंग का इंतजार किया जाने लगा.

पक्षियों को परेशान होने से बचाने के लिए, घोंसले के स्थान को पब्लिक से छिपाकर रखा गया था. हाल ही में, RSPB स्कॉटलैंड ने पुष्टि की कि पहला अंडा 8 अप्रैल को 19.43 पर चीलों द्वारा हैचिंग की गई. दोनों चील ने उन्हें बर्फ और तूफान से बचाने के लिए बारी-बारी से हैच किया. हैचिंग के लाइव फुटेज को लोच गार्टन नेचर सेंटर में स्ट्रीम किया गया था. इसे रिकॉर्ड करने वाला कैमरा घोंसले से महज तीन मीटर की दूरी पर एक छड़ी में छिपा हुआ था.

Shona and Finn, the white-tailed eagle pair nesting in the @CairngormsCo landscape are now proud parents!

Watch the video below for one of the first glimpses of the newborn chick. Or better yet, pop into the Nature Centre at @RSPBLochGarten to see the action live! pic.twitter.com/2As3B0t0uD

— RSPB Scotland (@RSPBScotland) April 9, 2022