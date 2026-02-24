धरे रह गए शाही पनीर और कोरमा, शादी में 'मैगी' के स्टाल पर टूट पड़े मेहमान! कंपनी ने भी दिया गजब रिएक्शन

Maggi Wedding Stall: एक शादी में जहां तरह-तरह के पकवान, मिठाइयां और विदेशी व्यंजन सजे थे, वहां सबसे ज्यादा भीड़ किसी पांच सितारा डिश पर नहीं बल्कि मैगी के साधारण से स्टॉल पर दिखी. सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में मेहमान गर्मागर्म नूडल्स लेने के लिए लंबी कतार में खड़े नजर आए. यह नजारा देखकर इंटरनेट यूजर्स हैरान भी हुए और खुश भी.

शादी में आमतौर पर बड़े बुफे, लाइव काउंटर और दर्जनों डिशेज होते हैं. लेकिन यहां मेहमानों का दिल दो मिनट में बनने वाली नूडल्स ने जीत लिया. कई लोगों का मानना है कि घंटों डांस और मस्ती के बाद एक गरम कटोरी मैगी से बेहतर कुछ नहीं हो सकता. यही सादगी शायद इसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई.

यह भी पढ़ें: अनपढ़ Uber ड्राइवर ने 50,000 ट्रिप्स पूरी कर खोला अपनी कमाई का राज, दिल्ली-मुबंई के इंजीनियर्स भी ज्यादा कमा डाले!

Add Zee News as a Preferred Source

किसने शेयर किया यह वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम यूजर आदित्य वर्मा ने शेयर किया, जिसने देखते ही देखते हजारों लाइक और कमेंट्स बटोर लीं. वीडियो में वह कैमरा घुमाकर भीड़ दिखाते हैं और मजाकिया अंदाज में कहते हैं कि शादी आयोजकों को अब मैगी स्टॉल को अनिवार्य बना देना चाहिए. लोगों ने भी इस सुझाव का समर्थन किया. वीडियो वायरल होते ही लोगों ने कमेंट सेक्शन में अपने अनुभव शेयर किए. कई यूजर्स ने लिखा कि वे महंगे पकवान छोड़कर भी देर रात की मैगी जरूर खाएंगे. कुछ ने इसे शादी के मेन्यू का असली सितारा बताया. इंटरनेट पर यह चर्चा छिड़ गई कि ट्रेंड बदल रहा है और लोग अब सादगी में स्वाद ढूंढ रहे हैं.

यह भी पढ़ें: 100 साल तक वैज्ञानिक भी थे फेल, अब खुला अंटार्कटिका के 'खूनी झरने' का सबसे खौफनाक राज!

कंपनी ने क्या कहा?

इस पूरे घटनाक्रम को और दिलचस्प तब बना दिया जब आधिकारिक मैगी इंडिया इंस्टाग्राम अकाउंट ने प्रतिक्रिया देते हुए मजाकिया अंदाज में लिखा, “हम सहमत हैं.” ब्रांड की इस छोटी सी टिप्पणी ने वायरल चर्चा को और हवा दे दी. लोगों को यह अंदाज बेहद पसंद आया. बड़े आयोजनों में भी साधारण स्वाद लोगों के दिल पर राज कर सकता है. हो सकता है आने वाले समय में शादियों में पारंपरिक बुफे के साथ ऐसे स्टॉल भी जरूरी हिस्सा बन जाएं. फिलहाल इतना तय है कि उस शादी में असली चमक-दमक मैगी के स्टॉल ने ही बिखेरी.