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Hindi Newsजरा हटकेमूवी थियेटर की स्क्रीन से बाहर कैसे निकल आई स्कॉर्पियो? डरकर भागने लगे दर्शक, Video में देखें खतरनाक क्लाइमैक्स

मूवी थियेटर की स्क्रीन से बाहर कैसे निकल आई स्कॉर्पियो? डरकर भागने लगे दर्शक, Video में देखें खतरनाक क्लाइमैक्स

एक सोशल मीडिया वीडियो ने सबको हैरान कर दिया है जहां चलती फिल्म के दौरान एक असली महिंद्रा स्कॉर्पियो कार सिनेमा स्क्रीन को फाड़कर थियेटर के अंदर घुस गई. दर्शक इसे फिल्म का हिस्सा समझ रहे थे कि तभी हॉल में भगदड़ मच गई. देखें यह हैरान करने वाला वायरल वीडियो.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: May 30, 2026, 07:46 AM IST
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मूवी थियेटर की स्क्रीन से बाहर कैसे निकल आई स्कॉर्पियो? डरकर भागने लगे दर्शक, Video में देखें खतरनाक क्लाइमैक्स

SUV Crashes Cinema Screen: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देखकर हर कोई दंग है. एक सिनेमा हॉल के अंदर फिल्म की स्क्रीनिंग चल रही थी और दर्शक शांति से फिल्म का आनंद ले रहे थे. तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना थियेटर में बैठे किसी भी शख्स ने नहीं की थी. एक चलती हुई फिल्म के बीच अचानक एक असली एसयूवी गाड़ी स्क्रीन को फाड़ते हुए सीधे थियेटर के अंदर दाखिल हो गई. इस अजीबोगरीब और डरा देने वाले नजारे ने वहां मौजूद सभी लोगों के होश उड़ा दिए.

रील लाइफ बन गई रीयल लाइफ

वायरल क्लिप में देखा जा सकता है कि सिनेमा हॉल खचाखच भरा हुआ है. फिल्म में एक बेहद इंटेंस कार चेस सीन चल रहा होता है जहां एक गाड़ी सीधे कैमरे की तरफ तेजी से आती हुई दिखती है. शुरुआत में दर्शकों को लगा कि यह फिल्म का ही कोई दमदार सीक्वेंस या स्पेशल इफेक्ट है. लेकिन अगले ही कुछ सेकेंड में जो हुआ उसने थियेटर के शांत माहौल को खौफ में बदल दिया. पर्दे पर दिखने वाली गाड़ी हकीकत में स्क्रीन को चीरते हुए हॉल के अंदर आ पहुंची.

 

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स्क्रीन तोड़कर घुसी महिंद्रा स्कॉर्पियो

वीडियो में अचानक सिनेमा स्क्रीन के परखच्चे उड़ जाते हैं और एक असली महिंद्रा स्कॉर्पियो गाड़ी स्क्रीन के पीछे वाले हिस्से से हॉल के अंदर क्रैश कर जाती है. गाड़ी के टकराते ही पूरे थियेटर में धूल, मलबा और फटे हुए स्क्रीन के टुकड़े चारों तरफ बिखर जाते हैं. कार सीधे स्टेज एरिया के बेहद करीब आकर रुकती है. यह घटना किस शहर या किस सिनेमा हॉल की है, इसकी जानकारी अभी तक साफ नहीं हो पाई है. इस अचानक हुए हादसे से थियेटर में भारी भगदड़ मच गई. लोग अपनी सीटों से कूदकर एग्जिट गेट की तरफ भागने लगे, जबकि कुछ लोग सदमे में अपनी जगह पर ही जमे रह गए.

सोशल मीडिया पर आया कमेंट्स का सैलाब

यह पूरा वाकया इतना ज्यादा फिल्मी था कि पहली नजर में कई इंटरनेट यूजर्स को लगा कि यह कोई एडिटेड वीडियो है या फिर इसे एआई (AI) की मदद से बनाया गया है. लेकिन वीडियो में दर्शकों के असली रिएक्शन को देखकर मामला बेहद गंभीर और डरावना लग रहा है. जैसे ही यह वीडियो इंटरनेट पर आया, कमेंट सेक्शन में मीम्स और जोक्स की बाढ़ आ गई. कई लोगों ने इसे 'रीयल लाइफ मूवी क्लाइमेक्स' कहा तो कुछ ने इसे दुनिया का सबसे खतरनाक '4D सिनेमा एक्सपीरियंस' करार दिया.

वीडियो पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा, 'भाई, यहां तो रील सचमुच रीयल बन गई.' वहीं एक अन्य यूजर ने मजाक करते हुए कहा, 'यह अब तक का सबसे रीयलिस्टिक एक्शन सीन है.' इसके साथ ही कई लोग अब इस बात पर भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर एक भारी-भरकम एसयूवी गाड़ी थियेटर के इतने अंदर तक कैसे पहुंच गई. कुछ लोगों का अनुमान है कि यह फिल्म के प्रमोशन के लिए किया गया कोई खतरनाक स्टंट भी हो सकता है. फिलहाल इंटरनेट पर यह क्लिप जमकर शेयर की जा रही है और लोग इसे देखकर हैरान हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.

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About the Author
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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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