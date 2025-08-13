Viral Video : गिलास लेकर ₹5 का रायता लेने पहुंचा शख्स, बातें सुन हंस पड़ी लड़की; देखें वीडियो!

Viral Video : आजकल सोशल मीडिया पर फूड व्लॉगर्स की मानो बाढ़ आ गई है. लोग तरह-तरह के खाने-पीने से जुड़े वीडियो बनाकर छोटे-छोटे स्टॉल्स और ठेले वालों के पास जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उन्हें मशहूर कर देते हैं. इन्हीं फूड व्लॉगर्स की वजह से इन दिनों एक लड़की भी सुर्खियों में है, जो नोएडा में सड़क किनारे खाने का ठेला लगाती है. हाल ही में एक फूड व्लॉगर उसके पास बच्चों का छोटा-सा स्टील का गिलास लेकर आया और ऐसी बात कह दी कि लड़की हंस पड़ी.

यह भी पढ़ें...लड़की ने मुंह में डालीं तीन तलवारें, देखने वालों की फटी रह गईं आंखें; देखें वीडियो!

ठेले वाली से मांगा 5 रुपये का रायता

इंस्टाग्राम पर @modal_himanshi नाम से एक्टिव हिमांशी दिखने में किसी मॉडल जैसी हैं और अक्सर सजी-धजी अपने ठेले पर खड़ी नजर आती हैं. वे मजेदार वीडियो बनाती हैं और कई बार फूड व्लॉगर्स के साथ कोलैब भी करती हैं. वायरल हो रहे इस वीडियो में, शोएब नाम का एक व्लॉगर बच्चों का छोटा गिलास लेकर उनके पास आता है और मजाकिया अंदाज में कहता है, "इसमें 5 रुपये का रायता दे दीजिए." हालांकि, ZEE News इस वायरल वीडियो के सत्यता की पुष्टि नहीं करता.

क्या बोले यूजर्स?

हिमांशी यह सुनकर मुस्कुराने लगती हैं और हंसी-हंसी में जवाब देती हैं कि वो किसी को 5 रुपये का रायता नहीं देतीं, लेकिन चूंकि वह खास मेहमान आए हैं, तो दे देंगी. साथ ही चुटकी लेते हुए कहती हैं कि गिलास देखकर वह घबरा गईं. दोनों के बीच मजेदार बातचीत होती है और वीडियो यहीं खत्म हो जाता है. स वीडियो को अब तक 64 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और लोगों ने जमकर कमेंट्स किए हैं. किसी ने मजाक में लिखा, "गलती से 6 रुपये का दे दिया होगा", तो किसी ने लड़की की खूबसूरती की तारीफ की. एक यूजर ने हिमांशी की तुलना एक्ट्रेस काजल अग्रवाल से कर डाली.