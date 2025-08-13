Viral Video : गिलास लेकर ₹5 का रायता लेने पहुंचा शख्स, बातें सुन हंस पड़ी लड़की; देखें वीडियो!
Viral Video : गिलास लेकर ₹5 का रायता लेने पहुंचा शख्स, बातें सुन हंस पड़ी लड़की; देखें वीडियो!

Viral Video : सोशल मीडिया पर फूड व्लॉगर्स का क्रेज बढ़ता जा रहा है, जो छोटे स्टॉल और ठेले वालों को मशहूर कर रहे हैं. इन्हीं में से एक व्लॉगर की वजह से एक में ठेला लगाने वाली एक लड़की चर्चा में है. हाल ही में एक व्लॉगर ने बच्चों का छोटा गिलास लेकर उससे मजाक किया, जिस पर वह हंस पड़ी.

 

Written By  Shiv Govind Mishra|Last Updated: Aug 13, 2025, 10:44 PM IST
Viral Video : आजकल सोशल मीडिया पर फूड व्लॉगर्स की मानो बाढ़ आ गई है. लोग तरह-तरह के खाने-पीने से जुड़े वीडियो बनाकर छोटे-छोटे स्टॉल्स और ठेले वालों के पास जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उन्हें मशहूर कर देते हैं. इन्हीं फूड व्लॉगर्स की वजह से इन दिनों एक लड़की भी सुर्खियों में है, जो नोएडा में सड़क किनारे खाने का ठेला लगाती है. हाल ही में एक फूड व्लॉगर उसके पास बच्चों का छोटा-सा स्टील का गिलास लेकर आया और ऐसी बात कह दी कि लड़की हंस पड़ी.

ठेले वाली से मांगा 5 रुपये का रायता

इंस्टाग्राम पर @modal_himanshi नाम से एक्टिव हिमांशी दिखने में किसी मॉडल जैसी हैं और अक्सर सजी-धजी अपने ठेले पर खड़ी नजर आती हैं. वे मजेदार वीडियो बनाती हैं और कई बार फूड व्लॉगर्स के साथ कोलैब भी करती हैं. वायरल हो रहे इस वीडियो में, शोएब नाम का एक व्लॉगर बच्चों का छोटा गिलास लेकर उनके पास आता है और मजाकिया अंदाज में कहता है, "इसमें 5 रुपये का रायता दे दीजिए." हालांकि, ZEE News इस वायरल वीडियो के सत्यता की पुष्टि नहीं करता.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by shoaibfoodie (@shoaibfoodie)

क्या बोले यूजर्स?

हिमांशी यह सुनकर मुस्कुराने लगती हैं और हंसी-हंसी में जवाब देती हैं कि वो किसी को 5 रुपये का रायता नहीं देतीं, लेकिन चूंकि वह खास मेहमान आए हैं, तो दे देंगी. साथ ही चुटकी लेते हुए कहती हैं कि गिलास देखकर वह घबरा गईं. दोनों के बीच मजेदार बातचीत होती है और वीडियो यहीं खत्म हो जाता है. स वीडियो को अब तक 64 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और लोगों ने जमकर कमेंट्स किए हैं. किसी ने मजाक में लिखा, "गलती से 6 रुपये का दे दिया होगा", तो किसी ने लड़की की खूबसूरती की तारीफ की. एक यूजर ने हिमांशी की तुलना एक्ट्रेस काजल अग्रवाल से कर डाली.

Shiv Govind Mishra

ज़ी हिंदी डिजिटल के ट्रेंडिंग और ट्रेवल सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में 8 साल से ज़्यादा अनुभव. करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर अख़बार से साल 2015 में की. उसके बाद...और पढ़ें

